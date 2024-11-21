В Тюмени в аварии с участием двух водителей без прав пострадал ребенок

Помимо отсутствия водительских удостоверений, дающих право управлять транспортными средствами, сотрудники ГАИ зафиксировали еще одно нарушение. Ребенок перевозился в бустере, что не соответствует его возрасту и весу. Мальчик получил серьезный ушиб. Теперь его отец понесет ответственность за нарушение правил перевозки детей.