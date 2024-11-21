В Тюмени в аварии с участием двух водителей без прав пострадал ребенок

Posted 21 ноября, 08:38
Published 21 ноября, 08:38
Modified 21 ноября, 08:40
Updated 21 ноября, 08:40
По информации региональной ГИБДД, 24-летний водитель авто марки Skoda, поворачивая, не пропустил водителя ВАЗ, двигавшегося прямо. Авария произошла на пересечении улиц Широтной и Олимпийской. В результате ДТП пострадали трое: водитель и 21-летний пассажир Skoda, а также 4-летний пассажир легковушки марки ВАЗ.
Помимо отсутствия водительских удостоверений, дающих право управлять транспортными средствами, сотрудники ГАИ зафиксировали еще одно нарушение. Ребенок перевозился в бустере, что не соответствует его возрасту и весу. Мальчик получил серьезный ушиб. Теперь его отец понесет ответственность за нарушение правил перевозки детей.
Вчера утром, 20 ноября, пострадал еще один несовершеннолетний пассажир. В Тюмени столкнулся легковой автомобиль и малый автобус. 10-летняя девочка, ехавшая в маршрутке, получила травму.