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Posted 21 ноября, 08:38

Published 21 ноября, 08:38

Modified 21 ноября, 08:40

Updated 21 ноября, 08:40

В Тюмени в аварии с участием двух водителей без прав пострадал ребенок

В Тюмени в аварии с участием двух водителей без прав пострадал ребенок

21 ноября 2024, 08:38
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.
Сюжет
ДТП
В Тюмени 20 ноября столкнулись два автомобиля, за рулем которых были мужчины без водительских удостоверений.

По информации региональной ГИБДД, 24-летний водитель авто марки Skoda, поворачивая, не пропустил водителя ВАЗ, двигавшегося прямо. Авария произошла на пересечении улиц Широтной и Олимпийской. В результате ДТП пострадали трое: водитель и 21-летний пассажир Skoda, а также 4-летний пассажир легковушки марки ВАЗ.

Помимо отсутствия водительских удостоверений, дающих право управлять транспортными средствами, сотрудники ГАИ зафиксировали еще одно нарушение. Ребенок перевозился в бустере, что не соответствует его возрасту и весу. Мальчик получил серьезный ушиб. Теперь его отец понесет ответственность за нарушение правил перевозки детей.

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Вчера утром, 20 ноября, пострадал еще один несовершеннолетний пассажир. В Тюмени столкнулся легковой автомобиль и малый автобус. 10-летняя девочка, ехавшая в маршрутке, получила травму.

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