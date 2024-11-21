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Posted 21 ноября, 03:35

Published 21 ноября, 03:35

Modified 21 ноября, 03:42

Updated 21 ноября, 03:42

В Тюмени нашли водителя, которая сбила ребенка и скрылась

В Тюмени нашли водителя, которая сбила ребенка и скрылась

21 ноября 2024, 03:35
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Сотрудники ГИБДД установили личность женщины, сбившей на переходе 17-летнюю девочку. Водитель не оказала пострадавшей никакой помощи и просто уехала с места ДТП.

Авария произошла в столице региона 12 ноября на улице Малыгина 58. Школьница 17-ти лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбил автомобиль марки Toyota. Сидевшая за рулем женщина не стала выходить из машины, а когда увидела, что девочка поднялась на ноги, уехала.

«Пострадавшая девушка обратилась в больницу с травмой руки», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Спустя неделю автоинспекторам удалось установить личность водителя. Им оказалась 60-летняя женщина. Ее вызвали в ведомство и составили административный протокол за оставление места ДТП. После проведения проверки материалы будут переданы в суд.

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Ранее мы сообщили, что 19 ноября на ул. Газовиков в Тюмени сбили 8-летнего мальчика. Пешеход так же переходил улицу по «зебре», но водитель его не заметил.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Авария#Пешеход
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