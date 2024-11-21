В Тюмени нашли водителя, которая сбила ребенка и скрылась

Авария произошла в столице региона 12 ноября на улице Малыгина 58. Школьница 17-ти лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбил автомобиль марки Toyota. Сидевшая за рулем женщина не стала выходить из машины, а когда увидела, что девочка поднялась на ноги, уехала.