В Тюмени нашли водителя, которая сбила ребенка и скрылась

Posted 21 ноября, 03:35
Published 21 ноября, 03:35
Modified 21 ноября, 03:42
Updated 21 ноября, 03:42
Авария произошла в столице региона 12 ноября на улице Малыгина 58. Школьница 17-ти лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбил автомобиль марки Toyota. Сидевшая за рулем женщина не стала выходить из машины, а когда увидела, что девочка поднялась на ноги, уехала.
«Пострадавшая девушка обратилась в больницу с травмой руки», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Спустя неделю автоинспекторам удалось установить личность водителя. Им оказалась 60-летняя женщина. Ее вызвали в ведомство и составили административный протокол за оставление места ДТП. После проведения проверки материалы будут переданы в суд.
Ранее мы сообщили, что 19 ноября на ул. Газовиков в Тюмени сбили 8-летнего мальчика. Пешеход так же переходил улицу по «зебре», но водитель его не заметил.