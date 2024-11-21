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Posted 21 ноября, 06:03

Published 21 ноября, 06:03

Modified 21 ноября, 07:06

Updated 21 ноября, 07:06

Огромные белые мишки проедут в Тюмени и Тобольске: карта маршрута

Огромные белые мишки проедут в Тюмени и Тобольске: карта маршрута

21 ноября 2024, 06:03
Фото: Виктория Лачугина. nashgorod.ru.
Сюжет
Новый год
Белые светящиеся медведи снова порадуют своим появлением юных и взрослых жителей Тюменской области. В компании СУЭНКО рассказали, где и когда ждать чудо.

В этом году маршрут Папы Миши, Матильды Потаповны, Умки, Пломбира и Топтыжки немного изменится.

«В Тюмени они сделают небольшой круг по Заречному району, в Тобольске порадуют жителей новых микрорайонов», — сообщили на сайте компании.

В Тюмени мишки проедут 27 ноября. Начало в 19:00. 29 ноября в 19:00 пройдет еще одно мероприятие на Цветном бульваре: медведи соберут гостей и будут раздавать подарки всем, кто придет в костюме белого медведя.

Фото: СУЭНКО

В Тобольске кортеж мишек проедет 3 декабря. Старт с Базарной площади так же в 19:00. На следующий день, 4 декабря, пройдет торжественное мероприятие возле Кремля. Гостей ожидают в костюмах белых медведей.

Фото: СУЭНКО
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Ранее мы рассказали, как украсят в этом году улицы Тюмени к Новому году. Администрация города потратит на украшения более 4 млн рублей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Тобольск#СУЭНКО#Новый год#Подарки#Мероприятие#Маршрут#Белые медведи
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