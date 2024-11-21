Огромные белые мишки проедут в Тюмени и Тобольске: карта маршрута

Posted 21 ноября, 06:03
Published 21 ноября, 06:03
Modified 21 ноября, 07:06
Updated 21 ноября, 07:06
В этом году маршрут Папы Миши, Матильды Потаповны, Умки, Пломбира и Топтыжки немного изменится.
«В Тюмени они сделают небольшой круг по Заречному району, в Тобольске порадуют жителей новых микрорайонов», — сообщили на сайте компании.
В Тюмени мишки проедут 27 ноября. Начало в 19:00. 29 ноября в 19:00 пройдет еще одно мероприятие на Цветном бульваре: медведи соберут гостей и будут раздавать подарки всем, кто придет в костюме белого медведя.
В Тобольске кортеж мишек проедет 3 декабря. Старт с Базарной площади так же в 19:00. На следующий день, 4 декабря, пройдет торжественное мероприятие возле Кремля. Гостей ожидают в костюмах белых медведей.
Ранее мы рассказали, как украсят в этом году улицы Тюмени к Новому году. Администрация города потратит на украшения более 4 млн рублей.