В аварии с маршруткой в Тюмени пострадал ребенок

Авария произошла сегодня, 20 ноября, на кольце Мельникайте — Федюнинского. 46-летний водитель автомобиля Honda Freed перестроился в правую полосу, где в это время двигался маршрутный автобус №79, сообщили в ГИБДД. 10-летняя девочка, ехавшая в маршрутке, получила травму.