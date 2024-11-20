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Posted 20 ноября, 06:47

Published 20 ноября, 06:47

Modified 20 ноября, 06:49

Updated 20 ноября, 06:49

В аварии с маршруткой в Тюмени пострадал ребенок

В аварии с маршруткой в Тюмени пострадал ребенок

20 ноября 2024, 06:47
Фото: 1MI.
В Тюмени столкнулся легковой автомобиль и малый автобус. В результате пострадала 10-летняя пассажирка маршрутки.

Авария произошла сегодня, 20 ноября, на кольце Мельникайте — Федюнинского. 46-летний водитель автомобиля Honda Freed перестроился в правую полосу, где в это время двигался маршрутный автобус №79, сообщили в ГИБДД. 10-летняя девочка, ехавшая в маршрутке, получила травму.

Тюменская прокуратура проверит обстоятельства ДТП и проконтролирует соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области
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За минувшие сутки это уже второе ДТП в Тюмени с участием несовершеннолетнего. Вчера вечером на «зебре» легковушка сбила 8-летнего мальчика.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#Ребенок#ГИБДД#Прокуратура#Автомобиль#Маршрутка#Пострадавший
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