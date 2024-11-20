В аварии с маршруткой в Тюмени пострадал ребенок

Posted 20 ноября, 06:47
Published 20 ноября, 06:47
Modified 20 ноября, 06:49
Updated 20 ноября, 06:49
Авария произошла сегодня, 20 ноября, на кольце Мельникайте — Федюнинского. 46-летний водитель автомобиля Honda Freed перестроился в правую полосу, где в это время двигался маршрутный автобус №79, сообщили в ГИБДД. 10-летняя девочка, ехавшая в маршрутке, получила травму.
Тюменская прокуратура проверит обстоятельства ДТП и проконтролирует соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.
За минувшие сутки это уже второе ДТП в Тюмени с участием несовершеннолетнего. Вчера вечером на «зебре» легковушка сбила 8-летнего мальчика.