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Posted 1 октября, 10:21

Published 1 октября, 10:21

Modified 7 ноября, 04:06

Updated 7 ноября, 04:06

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

1 октября 2024, 10:21
Фото: Photobank Ura Media. 1MI.
На перекрестке улиц Дамбовской и Одесской столкнулись легковые Hyundai и Toyota. В результате пострадал четырехлетний пассажир.

30 октября 2024 года в Тюмени произошла авария. По сообщению областного УГИБДД, водитель Hyundai не уступил дорогу Toyota при выезде на главную дорогу.

В момент столкновения в Toyota находился маленький ребенок. Он был пристегнут ремнем безопасности в детском кресле на заднем сиденье. Какие травмы получил малыш, не сообщается.

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Ранее мы писали о состоянии подростка, попавшего под колеса грузового автомобиля. Его состояние по-прежнему остается тяжелым.

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