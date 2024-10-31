«Он мне не сказал»: тюменка слишком поздно узнала о ВИЧ-статусе партнера

Posted 31 октября, 06:35
Published 31 октября, 06:35
Modified 31 октября, 07:03
Updated 31 октября, 07:03
По информации регионального Роспотребнадзора, среди людей, заразившихся ВИЧ, 68,7% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет. Тюменка, подходящая по возрасту под эту категорию, рассказала «Нашему городу», что ей недавно пришлось экстренно делать тест на ВИЧ. К этому привел роман с обаятельным мужчиной.
«Я познакомилась с ним несколько месяцев назад, и всё было прекрасно, он внимательный, надежный и обаятельный. Мы не против завести детей, а потому в какой-то момент перестали использовать средства контрацепции, я доверяла ему. И недавно он мне признался в том, что у него ВИЧ. Понимаете, уже после того, как всё произошло!», — рассказывает женщина.
Шокированная известием о ВИЧ-статусе партнера, тюменка пошла сдавать тест в поликлинику. Его результатов она ждала с трясущимися руками и не понимала, как ей быть дальше.
«Если тест положительный, то как я от него теперь уйду? Кому я теперь буду нужна? А если отрицательный, то как от него уходить, я ведь его полюбила», — делится размышлениями женщина.
Тест на наличие ВИЧ-инфекции оказался отрицательным, однако женщине врачи советовали не расслабляться и рекомендовали сдавать анализы каждый месяц в течение полугода, так как в инкубационный период наличие ВИЧ не всегда легко определяется.
Сейчас женщина остается в смятении, она не уверена в том, что не заражена, и не знает, что делать со сложившимися отношениями.
«Я просто хочу, чтобы другие женщины не были такими дурами, как я. Поэтому хочу рассказать эту историю публично. Девочки, требуйте справку или идите вместе сдавайте тест перед тем, как доверять себя человеку», — говорит тюменка.
Также она сообщила, что не хочет создавать своему партнеру проблем, а потому пока не будет заявлять о произошедшем в правоохранительные органы.
Хотя стоит отметить, что распространение ВИЧ без сообщения о существующем риске партнеру является уголовно наказуемым преступлением и регламентируется статьей 122 УК РФ, о чем рассказал юрист Илья Савченко.
«Статья предусматривает наказание за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. То есть, если человек не знал, что болен, или сообщил о своем статусе, то это уже не считается преступлением. Доказать осведомленность о статусе достаточно просто, и диссиденты в подавляющем большинстве случаев признаются виновными», — говорит юрист.
Судебная практика по делам ВИЧ-диссидентов в Тюменской области богатая. Не так давно в Ялуторовске осудили мужчину, который не сообщил своей партнерше о своем ВИЧ-статусе и заразил ее. На судебных заседаниях вину он признавал частично, указывая, что половой акт с пострадавшей у него был, однако мужчина использовал средство контрацепции. Подсудимый также сетовал на то, что подхватить ВИЧ женщина могла от «одного из своих многочисленных партнеров».
Однако в суде доказали, что к заражению причастен именно этот мужчина, и его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения.
Следует подчеркнуть, что наиболее распространенным способом передачи ВИЧ является половой контакт, на который приходится 87,6% случаев заражения. Только в первом квартале текущего года в Тюменской области было зарегистрировано 250 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, трое из зараженных были несовершеннолетними. За тот же период от осложнений, вызванных ВИЧ, умерли более 270 человек. При этом только 24,6% населения прошли тестирование на ВИЧ.
Как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, рекомендация тюменки, рассказавшей свою историю, вполне разумна. Перед тем как вступить с партнером в незащищенный половой акт, важно узнать его ВИЧ-статус. Причем проверить его лучше в больнице или мобильном пункте, не полагаясь на слова.
«Несмотря на наличие программ по профилактике и лечению ВИЧ, многие люди в Тюменской области не сообщают о своем заболевании партнерам. Причины этого во многом связаны со стигматизацией проблемы. Многие считают, что заражение ВИЧ связано с аморальным поведением, что приводит к общественному осуждению. Люди боятся потерять работу, друзей и социальные связи, что заставляет их скрывать свой статус», — указывает врач.
Для того чтобы обезопасить себя от заражения, важно регулярно сдавать тест на наличие инфекции и позаботиться о том, чтобы это сделал ваш партнер. Также важно использовать только стерильные медицинские принадлежности и избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека.
Также врач говорит о том, что необходимо оказывать поддержку сообществу ВИЧ-положительных людей и чаще рассказывать о том, что наличие инфекции — это не приговор. В Тюменской области ВИЧ-положительные люди благодаря современной медицине заводят семьи и рожают здоровых детей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что уже в двух десятках регионов страны были зафиксированы вспышки микоплазменной пневмонии. К сожалению, Тюменская область не стала исключением, и в нашем регионе также были выявлены случаи этого заболевания. Следует отметить, что данная инфекция представляет особую опасность для детей и подростков.