«Он мне не сказал»: тюменка слишком поздно узнала о ВИЧ-статусе партнера

Судебная практика по делам ВИЧ-диссидентов в Тюменской области богатая. Не так давно в Ялуторовске осудили мужчину, который не сообщил своей партнерше о своем ВИЧ-статусе и заразил ее. На судебных заседаниях вину он признавал частично, указывая, что половой акт с пострадавшей у него был, однако мужчина использовал средство контрацепции. Подсудимый также сетовал на то, что подхватить ВИЧ женщина могла от «одного из своих многочисленных партнеров».