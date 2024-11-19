В Тюмени осудят начальника дочки «Газпрома», который подключал газ за взятки

В период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года сотрудник тюменской газораспределительной организации заключил 13 нелегальных сделок и получил за них чуть более 1 млн рублей. За взятки мужчина осуществлял незаконное содействие в ускоренном подключении газового оборудования к сети, а также закрывал глаза на незаконные «врезки» в газопровод.