В Тюмени осудят начальника дочки «Газпрома», который подключал газ за взятки

Posted 19 ноября, 10:46
Published 19 ноября, 10:46
Modified 19 ноября, 10:48
Updated 19 ноября, 10:48
В период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года сотрудник тюменской газораспределительной организации заключил 13 нелегальных сделок и получил за них чуть более 1 млн рублей. За взятки мужчина осуществлял незаконное содействие в ускоренном подключении газового оборудования к сети, а также закрывал глаза на незаконные «врезки» в газопровод.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего тюменца по факту получения взятки в крупном размере.
«На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 1,4 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее мы писали, что один находчивый предприниматель из Тюмени решил предложить взятку сотрудникам таможенной службы, чтобы не платить таможенные сборы. Против мужчины возбудили уголовное дело.