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Posted 19 ноября, 10:46

Published 19 ноября, 10:46

Modified 19 ноября, 10:48

Updated 19 ноября, 10:48

В Тюмени осудят начальника дочки «Газпрома», который подключал газ за взятки

В Тюмени осудят начальника дочки «Газпрома», который подключал газ за взятки

19 ноября 2024, 10:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Руководитель государственной газораспределительной компании Тюмени за вознаграждение помогал жителям побыстрее оформить документы и провести газ в свои дома и строения. За свои незаконные действия он предстанет перед судом.

В период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года сотрудник тюменской газораспределительной организации заключил 13 нелегальных сделок и получил за них чуть более 1 млн рублей. За взятки мужчина осуществлял незаконное содействие в ускоренном подключении газового оборудования к сети, а также закрывал глаза на незаконные «врезки» в газопровод.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего тюменца по факту получения взятки в крупном размере.

«На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 1,4 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
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Ранее мы писали, что один находчивый предприниматель из Тюмени решил предложить взятку сотрудникам таможенной службы, чтобы не платить таможенные сборы. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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