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Posted 19 ноября, 12:39

Published 19 ноября, 12:39

Modified 19 ноября, 12:48

Updated 19 ноября, 12:48

Тюменец решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти

В стиле GTA. Тюменец решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти. ВИДЕО

19 ноября 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменец решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти

Необычная попытка автоугона произошла в Тюмени. 20-летний местный житель решил подзаработать в стиле «ГТА», угнать машину и разобрать на запчасти.

В пресс-службе УМВД по Тюмени сообщили, что парень узнал от своего знакомого о том, что его мать купила себе машину, отчего задержанный сильно захотел угнать авто. При этом в свой план он вовлек ни в чем не повинных людей. Сказал друзьям, что недавно купил машину, но она сломалась, отчего попросил отбуксировать ее при помощи троса на другую парковку.

Сделать это все парень хотел, пока машина не зарегистрирована. Машину перегнали, а на следующий день тюменец планировал разобрать авто на запчасти, но сделать этого не успел, угонщика быстро нашли по камерам наблюдения, возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали пьяного жителя Хакасии, угнавшего самосвал.

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