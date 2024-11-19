В стиле GTA. Тюменец решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти. ВИДЕО

Posted 19 ноября, 12:39
Published 19 ноября, 12:39
Modified 19 ноября, 12:48
Updated 19 ноября, 12:48
В пресс-службе УМВД по Тюмени сообщили, что парень узнал от своего знакомого о том, что его мать купила себе машину, отчего задержанный сильно захотел угнать авто. При этом в свой план он вовлек ни в чем не повинных людей. Сказал друзьям, что недавно купил машину, но она сломалась, отчего попросил отбуксировать ее при помощи троса на другую парковку.
Сделать это все парень хотел, пока машина не зарегистрирована. Машину перегнали, а на следующий день тюменец планировал разобрать авто на запчасти, но сделать этого не успел, угонщика быстро нашли по камерам наблюдения, возбуждено уголовное дело.