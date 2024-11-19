В стиле GTA. Тюменец решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти. ВИДЕО

В пресс-службе УМВД по Тюмени сообщили, что парень узнал от своего знакомого о том, что его мать купила себе машину, отчего задержанный сильно захотел угнать авто. При этом в свой план он вовлек ни в чем не повинных людей. Сказал друзьям, что недавно купил машину, но она сломалась, отчего попросил отбуксировать ее при помощи троса на другую парковку.