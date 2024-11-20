8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Тюмени

Posted 20 ноября, 06:26
Published 20 ноября, 06:26
Modified 20 ноября, 06:28
Updated 20 ноября, 06:28
Вечером 19 ноября на ул. Газовиков в Тюмени сбили 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
Папа и сын переходили дорогу по пешеходному переходу, держась за руки. У мальчика был светоотражающий элемент на рюкзаке. Несмотря на это, водитель автомобиля Toyota Sienta по какой-то причине не увидел пешеходов.
«Папа в последний момент успел дернуть сына за руку, ребенок получил травму стопы», — рассказали в ГИБДД.
Ранее мы писали, почему в Тюмени регулярно происходят аварии с участием несовершеннолетних. Практически каждый месяц юные тюменцы попадают под колеса автомобилей.