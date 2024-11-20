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Posted 20 ноября, 06:26

Published 20 ноября, 06:26

Modified 20 ноября, 06:28

Updated 20 ноября, 06:28

8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Тюмени

8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Тюмени

20 ноября 2024, 06:26
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Водитель легковушки не заметил на «зебре» пешеходов и покалечил ребенка.

Вечером 19 ноября на ул. Газовиков в Тюмени сбили 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области

Папа и сын переходили дорогу по пешеходному переходу, держась за руки. У мальчика был светоотражающий элемент на рюкзаке. Несмотря на это, водитель автомобиля Toyota Sienta по какой-то причине не увидел пешеходов.

«Папа в последний момент успел дернуть сына за руку, ребенок получил травму стопы», — рассказали в ГИБДД.
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Ранее мы писали, почему в Тюмени регулярно происходят аварии с участием несовершеннолетних. Практически каждый месяц юные тюменцы попадают под колеса автомобилей.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Аварии#Пешеход
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