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Posted 23 декабря, 04:05

Published 23 декабря, 04:05

Modified 23 декабря, 04:07

Updated 23 декабря, 04:07

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП

23 декабря 2024, 04:05
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Авария произошла сегодня утром на 119-м километре федеральной автодороги — в Заводоуковском районе.

По данным ФКУ «Уралуправтодор», в настоящее время на месте происшествия движение транспортных средств полностью перекрыто. В связи с чем водителей просят планировать свой маршрут заранее.

Подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Комментарии Госавтоинспекции ожидаются.

В ДТП на тюменской трассе погибли два человека
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в первый день предновогодней рабочей недели на дорогах города образовались 9-балльные пробки. Причиной заторов стал утренний снегопад.

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