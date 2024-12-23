Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП

Posted 23 декабря, 04:05
Published 23 декабря, 04:05
Modified 23 декабря, 04:07
Updated 23 декабря, 04:07
По данным ФКУ «Уралуправтодор», в настоящее время на месте происшествия движение транспортных средств полностью перекрыто. В связи с чем водителей просят планировать свой маршрут заранее.
Подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Комментарии Госавтоинспекции ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в первый день предновогодней рабочей недели на дорогах города образовались 9-балльные пробки. Причиной заторов стал утренний снегопад.