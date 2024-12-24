На трассе под Тюменью насмерть разбился 19-летний водитель

Posted 24 декабря, 08:21
Published 24 декабря, 08:21
Modified 24 декабря, 08:23
Updated 24 декабря, 08:23
По данным Госавтоинспекции Курганской области, водитель Subaru не справился с управлением транспортного средства при совершении маневра обгона и слетел с проезжей части в кювет, после чего врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Subaru получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. Также в аварии пострадал 26-летний пассажир иномарки.
Обстоятельства и причины произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием трех большегрузов и легковушки. В ДТП погиб водитель одного из грузовиков, еще два человека с травмами были доставлены в больницу.