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Posted 24 декабря, 08:21

Published 24 декабря, 08:21

Modified 24 декабря, 08:23

Updated 24 декабря, 08:23

На трассе под Тюменью насмерть разбился 19-летний водитель

На трассе под Тюменью насмерть разбился 19-летний водитель

24 декабря 2024, 08:21
Фото: Госавтоинспекция45.
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в понедельник, 23 декабря, на 72-м километре автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (подъезд к Тюмени).

По данным Госавтоинспекции Курганской области, водитель Subaru не справился с управлением транспортного средства при совершении маневра обгона и слетел с проезжей части в кювет, после чего врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Subaru получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. Также в аварии пострадал 26-летний пассажир иномарки.

Обстоятельства и причины произошедшей трагедии выясняются.

В ДТП на тюменской трассе погибли два человека
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием трех большегрузов и легковушки. В ДТП погиб водитель одного из грузовиков, еще два человека с травмами были доставлены в больницу.

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