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Posted 26 декабря, 08:51

Published 26 декабря, 08:51

Modified 26 декабря, 08:53

Updated 26 декабря, 08:53

Тюменцам раскрыли главные причины зимних аварий.

Зимний кошмар на дорогах Тюмени: почему аварий становится больше?

26 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI. Тюменцам раскрыли главные причины зимних аварий.

Тюменцам раскрыли причины частых зимних аварий

Сюжет
ДТП
Зима в Тюмени — это не только красивый снежный пейзаж, но и серьёзная угроза на дорогах. С каждым годом количество дорожно-транспортных происшествий в холодное время года растет, и не случайно. Гололед, снегопады, краткосрочные перепады температур — все эти факторы создают идеальные условия для ДТП.

Зимние ДТП в Тюмени

Зима в Тюмени — это не только пора новогодних праздников, но и время, когда на дорогах значительно увеличивается количество аварий. Суровый климат, обильные снегопады, гололедица и другие погодные условия делают дороги особенно опасными.

По словам Андрея Миллера, начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области, в декабре 2024 года, за первые 24 дня месяца, в результате дорожно-транспортных происшествий в Тюмени погибло 17 человек. Для сравнения, в декабре 2023 года число жертв аварий составило 22 человека. Эти 17 погибших — это почти 12% от общего числа смертей на дорогах региона за весь 2024 год.

«Анализируя ситуацию, видим, что за последние десять лет в среднем 25-30 участников дорожного движения погибают именно в декабре. Причин здесь много. Это и человеческий фактор — спешка водителей. Особенно это можно сказать о тех ДТП, которые были в последнюю неделю. На момент этих происшествий погодные и дорожные условия были благоприятны», — сказал Андрей Миллер.

Однако некоторые специалисты убеждены в том, что главная проблема кроется не в поведении тюменских водителей.

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Климатические условия, как основная причина аварий

Тюмень славится своими холодными зимами, когда температура часто опускается ниже -20°C, а снегопады и метели становятся привычным явлением. Эти погодные условия создают дополнительные трудности для водителей и пешеходов. Однако текущей зимой вместо морозов тюменцы столкнулись с постоянными перепадами температур, провоцирующие гололед, с которым даже опытный водитель может не справиться.

«В тёмное время суток или в утренние часы, когда температура воздуха колеблется около нуля, влага на дорожном покрытии замерзает, образуя тонкий слой льда. При гололеде управление автомобилем теряется из-за значительного снижения сцепления шин с дорогой. На гладкой ледяной поверхности трение между шинами и дорогой практически отсутствует, что делает торможение и повороты сложными и опасными», — говорит тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.

Кроме того, обильные снегопады в Тюмени создают затруднения для дорожных служб. Снежные заносы и неочищенные участки дороги приводят к снижению видимости и ухудшению сцепления шин с дорогой. В результате водители могут терять управление, что также часто становится причиной ДТП.

Вместе с тем и дорожная инфраструктура также оказывает значительное влияние на безопасность в зимний период. Несмотря на усилия властей по очистке дорог от снега, некоторые участки остаются опасными. Отсутствие качественного освещения на некоторых участках дорог и недостаточная очистка второстепенных улиц — это основные проблемы, с которыми сталкиваются водители и пешеходы зимой в Тюмени.

«Кроме того, уличные знаки и разметка могут становиться незаметными из-за снега и наледи. Это может сбить с толку водителей, особенно в условиях плохой видимости», — отмечает комиссар.

Мельников считает, что при оценке аварии необходимо учитывать дорожные условия, качество обслуживания дорог и состояние автомобиля.

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Предотвращение ДТП зимой: что нужно делать?

Для того чтобы снизить количество аварий в зимний период, необходимо предпринимать комплексные меры, как со стороны властей, так и со стороны водителей и пешеходов.

Меры со стороны властей:

  • Улучшение дорожной инфраструктуры — необходимо улучшать освещенность, очищать дороги и тротуары от снега, а также наносить новую разметку и устанавливать дополнительные знаки предупреждения о гололеде.
  • Борьба с халатностью в работе дорожных служб — важно обеспечить качественное обслуживание и реагирование на погодные условия в срок.

Меры для водителей:

  • Подготовка автомобиля к зиме — установка зимней резины, проверка тормозной системы, замена жидкости и очистка стекол.
  • Снижение скорости и соблюдение дистанции — в условиях гололеда и снега необходимо двигаться с учетом дорожных условий.
  • Проверка прогнозов погоды — водителям следует заранее планировать поездки с учетом прогнозов погоды и состояния дорог.

Зимний период в Тюмени — это время особых вызовов для водителей. Повышенная опасность на дорогах связана с погодными условиями, состоянием инфраструктуры, а также человеческим фактором. Важен комплексный подход, который позволит сделать зимние дороги Тюмени более безопасными.

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