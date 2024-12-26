Зимний кошмар на дорогах Тюмени: почему аварий становится больше?

Posted 26 декабря, 08:51
Published 26 декабря, 08:51
Modified 26 декабря, 08:53
Updated 26 декабря, 08:53
Зима в Тюмени — это не только пора новогодних праздников, но и время, когда на дорогах значительно увеличивается количество аварий. Суровый климат, обильные снегопады, гололедица и другие погодные условия делают дороги особенно опасными.
По словам Андрея Миллера, начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области, в декабре 2024 года, за первые 24 дня месяца, в результате дорожно-транспортных происшествий в Тюмени погибло 17 человек. Для сравнения, в декабре 2023 года число жертв аварий составило 22 человека. Эти 17 погибших — это почти 12% от общего числа смертей на дорогах региона за весь 2024 год.
«Анализируя ситуацию, видим, что за последние десять лет в среднем 25-30 участников дорожного движения погибают именно в декабре. Причин здесь много. Это и человеческий фактор — спешка водителей. Особенно это можно сказать о тех ДТП, которые были в последнюю неделю. На момент этих происшествий погодные и дорожные условия были благоприятны», — сказал Андрей Миллер.
Однако некоторые специалисты убеждены в том, что главная проблема кроется не в поведении тюменских водителей.
Тюмень славится своими холодными зимами, когда температура часто опускается ниже -20°C, а снегопады и метели становятся привычным явлением. Эти погодные условия создают дополнительные трудности для водителей и пешеходов. Однако текущей зимой вместо морозов тюменцы столкнулись с постоянными перепадами температур, провоцирующие гололед, с которым даже опытный водитель может не справиться.
«В тёмное время суток или в утренние часы, когда температура воздуха колеблется около нуля, влага на дорожном покрытии замерзает, образуя тонкий слой льда. При гололеде управление автомобилем теряется из-за значительного снижения сцепления шин с дорогой. На гладкой ледяной поверхности трение между шинами и дорогой практически отсутствует, что делает торможение и повороты сложными и опасными», — говорит тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.
Кроме того, обильные снегопады в Тюмени создают затруднения для дорожных служб. Снежные заносы и неочищенные участки дороги приводят к снижению видимости и ухудшению сцепления шин с дорогой. В результате водители могут терять управление, что также часто становится причиной ДТП.
Вместе с тем и дорожная инфраструктура также оказывает значительное влияние на безопасность в зимний период. Несмотря на усилия властей по очистке дорог от снега, некоторые участки остаются опасными. Отсутствие качественного освещения на некоторых участках дорог и недостаточная очистка второстепенных улиц — это основные проблемы, с которыми сталкиваются водители и пешеходы зимой в Тюмени.
«Кроме того, уличные знаки и разметка могут становиться незаметными из-за снега и наледи. Это может сбить с толку водителей, особенно в условиях плохой видимости», — отмечает комиссар.
Мельников считает, что при оценке аварии необходимо учитывать дорожные условия, качество обслуживания дорог и состояние автомобиля.
Для того чтобы снизить количество аварий в зимний период, необходимо предпринимать комплексные меры, как со стороны властей, так и со стороны водителей и пешеходов.
Меры со стороны властей:
Меры для водителей:
Зимний период в Тюмени — это время особых вызовов для водителей. Повышенная опасность на дорогах связана с погодными условиями, состоянием инфраструктуры, а также человеческим фактором. Важен комплексный подход, который позволит сделать зимние дороги Тюмени более безопасными.