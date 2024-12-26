Зимний кошмар на дорогах Тюмени: почему аварий становится больше?

По словам Андрея Миллера, начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области, в декабре 2024 года, за первые 24 дня месяца, в результате дорожно-транспортных происшествий в Тюмени погибло 17 человек. Для сравнения, в декабре 2023 года число жертв аварий составило 22 человека. Эти 17 погибших — это почти 12% от общего числа смертей на дорогах региона за весь 2024 год.