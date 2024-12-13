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Posted 13 декабря, 11:23

Published 13 декабря, 11:23

Modified 13 декабря, 11:33

Updated 13 декабря, 11:33

На трассе под Тюменью ДТП с пятью машинами. Дорога перекрыта полностью

На трассе под Тюменью ДТП с пятью машинами. Дорога перекрыта полностью

13 декабря 2024, 11:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
Крупное ДТП произошло сегодня на Тобольском тракте. Здесь в аварию попали сразу пять машин, из-за масштаба проблемы дорогу пришлось полностью перекрыть.

Как рассказали в региональном ГИБДД, столкнулись сразу 5 автомобилей — «КАМАЗ», «Лексус», «Лада Гранта», «Лада Приора» и «Газель». Предварительно, водитель автомобиля «Лада Гранта», выезжая с второстепенной дороги на федеральную трассу, не предоставил преимущество другим машинам.

Сначала столкнулось две легковушки, их начало мотать по проезжей части, отчего остальные водители просто не успели среагировать и влетели в соседние машины. В ДТП ранены 45-летний водитель «Лады Гранта» и 70-летний водитель «Лады Приора».

Изначально движение было перекрыто полностью, сейчас же оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени В жутком ДТП с большегрузом на Тюменской трассе погиб житель Хакасии.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Трасса#Авария#Аварии#Аварийность#Федеральная трасса
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