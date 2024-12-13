На трассе под Тюменью ДТП с пятью машинами. Дорога перекрыта полностью

Posted 13 декабря, 11:23
Published 13 декабря, 11:23
Modified 13 декабря, 11:33
Updated 13 декабря, 11:33
Как рассказали в региональном ГИБДД, столкнулись сразу 5 автомобилей — «КАМАЗ», «Лексус», «Лада Гранта», «Лада Приора» и «Газель». Предварительно, водитель автомобиля «Лада Гранта», выезжая с второстепенной дороги на федеральную трассу, не предоставил преимущество другим машинам.
Сначала столкнулось две легковушки, их начало мотать по проезжей части, отчего остальные водители просто не успели среагировать и влетели в соседние машины. В ДТП ранены 45-летний водитель «Лады Гранта» и 70-летний водитель «Лады Приора».
Изначально движение было перекрыто полностью, сейчас же оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени В жутком ДТП с большегрузом на Тюменской трассе погиб житель Хакасии.