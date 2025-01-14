Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине января

По данным gismeteo, понижение температуры воздуха до -16…-17 ожидается лишь в отдельные дни. Что касается осадков, то в начале третьей декады января в Тюмень придут затяжные снегопады — осадки ожидаются на протяжении всей недели с 20 по 27 января. Высота снежного покрова к концу месяца увеличится до 32,2 сантиметра.