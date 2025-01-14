Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине января

Posted 14 января, 08:53
Published 14 января, 08:53
Modified 14 января, 08:55
Updated 14 января, 08:55
По данным gismeteo, понижение температуры воздуха до -16…-17 ожидается лишь в отдельные дни. Что касается осадков, то в начале третьей декады января в Тюмень придут затяжные снегопады — осадки ожидаются на протяжении всей недели с 20 по 27 января. Высота снежного покрова к концу месяца увеличится до 32,2 сантиметра.
Ближайшие пять дней в Тюмени будут малоснежными — небольшой снег метеорологи прогнозируют только в четверг, 16 января. Средняя температура воздуха в период с 14 по 16 января составит -6…-9, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.
В пятницу, 17 января, похолодает до -11…-15. В субботу температура воздуха сравняется с климатической нормой и опустится до -11…-19, однако 19 января вновь потеплеет до -5…-12.