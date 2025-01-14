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Posted 14 января, 08:53

Published 14 января, 08:53

Modified 14 января, 08:55

Updated 14 января, 08:55

Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине января

Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине января

14 января 2025, 08:53
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов, морозов в течение второй и третьей декады месяца не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит -8…-14.

По данным gismeteo, понижение температуры воздуха до -16…-17 ожидается лишь в отдельные дни. Что касается осадков, то в начале третьей декады января в Тюмень придут затяжные снегопады — осадки ожидаются на протяжении всей недели с 20 по 27 января. Высота снежного покрова к концу месяца увеличится до 32,2 сантиметра.

Фото: gismeteo.ru

Ближайшие пять дней в Тюмени будут малоснежными — небольшой снег метеорологи прогнозируют только в четверг, 16 января. Средняя температура воздуха в период с 14 по 16 января составит -6…-9, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В пятницу, 17 января, похолодает до -11…-15. В субботу температура воздуха сравняется с климатической нормой и опустится до -11…-19, однако 19 января вновь потеплеет до -5…-12.

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