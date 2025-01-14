Стало известно, где в Тюмени откроют новый ресторан «Горыныч»

Posted 14 января, 08:31
Published 14 января, 08:31
Modified 14 января, 08:33
Updated 14 января, 08:33
В настоящее время строительство апарт-отеля на Красина еще не завершено. По предварительным данным, в эксплуатацию объект будет сдан в 2026 году, пишет DK.RU
«Горыныч» является проектом московского ресторатора Бориса Зарькова, основателя ресторанного альянса White Rabbit Family. В Тюмени ресторан «Горыныч» по франшизе откроет руководитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло.
Переговоры по открытию заведений сети White Rabbit family велись с Борисом Зарьковым с 2021 года. Договоренность об открытии заведений была достигнута около года назад. Согласно информации с сайта франчайзинга WRF, для открытия «Горыныча» по франшизе необходимо более 180 миллионов рублей инвестиций.
Отметим, что «Горыныч» является не единственным заведением White Rabbit family, планирующемся к открытию в Тюмени. В этом году в областной столице начнет работу бистро Тehnikum. Новое заведение расположится на Ленина, 10. По предварительным данным открытие бистро Тehnikum состоится весной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 14 января начнет работать в тестовом режиме азиатская бироварня Brew`s Lee. Новое кафе расположится в квартале «1А Первомайская».