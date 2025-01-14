Стало известно, где в Тюмени откроют новый ресторан «Горыныч»

Переговоры по открытию заведений сети White Rabbit family велись с Борисом Зарьковым с 2021 года. Договоренность об открытии заведений была достигнута около года назад. Согласно информации с сайта франчайзинга WRF, для открытия «Горыныча» по франшизе необходимо более 180 миллионов рублей инвестиций.