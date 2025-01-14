Две новые спецмашины пополнили автопарк водоканала Тюмени

Передвижная ремонтная мастерская разработана для цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Здесь есть все для проведения ремонтных работ: столярный и слесарный столы с ящиками для инструментов, компактный и надежный сварочный аппарат, а также яркое освещение.