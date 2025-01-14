Две новые спецмашины пополнили автопарк водоканала Тюмени

Posted 14 января, 08:45
Published 14 января, 08:45
Modified 14 января, 08:47
Updated 14 января, 08:47
Передвижная ремонтная мастерская разработана для цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Здесь есть все для проведения ремонтных работ: столярный и слесарный столы с ящиками для инструментов, компактный и надежный сварочный аппарат, а также яркое освещение.
Мы спроектировали все так, чтобы бригадам было легче работать. Например, отсек для кислородного баллона оснащен опускающим механизмом, а для газовых шлангов предусмотрена автоматическая катушка. На машине установлен манипулятор грузоподъемностью до трех тонн, которым можно поднимать тяжелые задвижки, люки и трубы — все для того, чтобы люди не надрывали спины. Предусмотрели и бытовой комфорт: внутри установлены умывальник, холодильник, микроволновая печь и чайник, — рассказал начальник цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Передовыми решениями оснащена и новая автоцистерна. Гидравлический подъемный купол позволяет быстро и безопасно выгружать иловые отложения, исключая тяжелый ручной труд. Современный насос способен откачивать воду в течение суток, не перегреваясь.
Автоцистерна выполнена на базе шасси МАЗ. Кабина отличается комфортом и эргономичностью. Например, в ней установлена печка, которая обогревает двигатель и кабину одновременно. Машину при этом включать и заводить не нужно, и это не только существенно экономит топливо, но и обеспечивает комфорт водителя в холодное время года, — сообщил начальник автотранспортного цеха «Росводоканал Тюмень» Виталий Мингалёв.
На сегодняшний день автопарк предприятия оснащен 130 единицами спецмашин, 12 из них вышли на линию в 2024 году.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.
«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.
Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.