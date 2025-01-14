В Тобольском районе открыли зимнюю автотрассу Нижняя Тавда — Мортка

Posted 14 января, 10:53
Published 14 января, 10:53
Modified 14 января, 10:54
Updated 14 января, 10:54
Как стало известно, временную зимнюю автомобильную трассу Нижняя Тавда — Мортка открыли в Тобольском районе.
— Комиссия работала на этой дороге 13 января, — уточнили в мэрии.
Трассы открыли также по направлениям Бобова — Чебурга — Тахтагул, Редькина — Нерда, Хмелева — Елань. Добавим, что аномально теплый зимний период в этом сезоне препятствует обустройству автозимников.
Ранее «Наш город» писал о том, что в части Тюменской области открыли зимники, в других местах хлюпает вода.