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Posted 14 января, 10:53

Published 14 января, 10:53

Modified 14 января, 10:54

Updated 14 января, 10:54

В Тобольском районе открыли зимнюю автотрассу Нижняя Тавда — Мортка

В Тобольском районе открыли зимнюю автотрассу Нижняя Тавда — Мортка

14 января 2025, 10:53
Фото: 1MI.
По информации администрации Тобольского района, в муниципалитете открыли зимнюю автомобильную трассу Нижняя Тавда — Мортка.

Как стало известно, временную зимнюю автомобильную трассу Нижняя Тавда — Мортка открыли в Тобольском районе.

— Комиссия работала на этой дороге 13 января, — уточнили в мэрии.

Трассы открыли также по направлениям Бобова — Чебурга — Тахтагул, Редькина — Нерда, Хмелева — Елань. Добавим, что аномально теплый зимний период в этом сезоне препятствует обустройству автозимников.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в части Тюменской области открыли зимники, в других местах хлюпает вода.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нижняя Тавда#Погодные условия#Зимняя трасса#Мортка
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