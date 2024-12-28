Лед в Тюмени проверили на пригодность к Крещению

Posted 28 декабря, 04:14
Published 28 декабря, 04:14
Modified 28 декабря, 04:16
Updated 28 декабря, 04:16
Инспекторы Центра ГИМС областного главка МЧС проехали по водоемам в Тюмени. Ледовое покрытие проверяют на прочность и толщину, чтобы понять, выдержит ли оно десятки желающих окунуться в ледяную воду на Крещение.
Замеры провели на Туре в районе Набережной, в Антипино и на озере Липовом. Пока лед в центре города не признан безопасным.
«На Туре лед достигает 26-27 см, в Антипино — 30-32 см, на озере Липовом — от 30 до 33 см. Этого достаточно для организации купелей», — сообщили в МЧС.
Однако безопасной для массовых мероприятий считается толщина льда не менее 30 см. Окончательное решение об организации купелей примут перед самым праздником.
Как сообщал «Наш Город», первые проверки мест для купелей прошли еще в середине декабря. Сотрудники МЧС массово бурили скважины на водоемах Тюменской области. Уже тогда лед на Антипинском затоне достигал 30 см в толщину.