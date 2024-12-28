nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 04:14

Published 28 декабря, 04:14

Modified 28 декабря, 04:16

Updated 28 декабря, 04:16

Лед в Тюмени проверили на пригодность к Крещению

Лед в Тюмени проверили на пригодность к Крещению

28 декабря 2024, 04:14
Фото: 1MI.
Сотрудники МЧС проверили толщину льда на тюменских водоемах в преддверии крещенских купаний.

Инспекторы Центра ГИМС областного главка МЧС проехали по водоемам в Тюмени. Ледовое покрытие проверяют на прочность и толщину, чтобы понять, выдержит ли оно десятки желающих окунуться в ледяную воду на Крещение.

Замеры провели на Туре в районе Набережной, в Антипино и на озере Липовом. Пока лед в центре города не признан безопасным.

«На Туре лед достигает 26-27 см, в Антипино — 30-32 см, на озере Липовом — от 30 до 33 см. Этого достаточно для организации купелей», — сообщили в МЧС.
В Рождественскую ночь в Тюмени запустят бесплатные маршруты. Схемы
Узнать подробнее

Однако безопасной для массовых мероприятий считается толщина льда не менее 30 см. Окончательное решение об организации купелей примут перед самым праздником.

Как сообщал «Наш Город», первые проверки мест для купелей прошли еще в середине декабря. Сотрудники МЧС массово бурили скважины на водоемах Тюменской области. Уже тогда лед на Антипинском затоне достигал 30 см в толщину.

Читайте также:
Копеечка — уважить батюшку: сколько в Тюмени стоят крещение и венчание?У тюменских работодателей вырос спрос на топ-менеджеровВ самом центре Тюмени появился очередной недострой
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Купели#Крещение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика