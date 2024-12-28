У тюменских работодателей вырос спрос на топ-менеджеров

По данным экспертов, в целом с начала года было открыто 1,9 тысячи вакансий для топ-менеджеров. Большая часть из них в компаниях, работающих с отрасли строительства, недвижимости, проектирования и эксплуатации. Также руководители требовались в сферы розничной торговли и информационных технологий.