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Posted 28 декабря, 04:01

Published 28 декабря, 04:01

Modified 28 декабря, 04:03

Updated 28 декабря, 04:03

В Тюмени в 2024 году спрос на топ-менеджеров вырос на 19%

У тюменских работодателей вырос спрос на топ-менеджеров

28 декабря 2024, 04:01
Фото: 1MI.

В Тюмени в 2024 году спрос на топ-менеджеров вырос на 19%

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Зарплата
За год потребность в представителях высшего и среднего менеджмента увеличилась на 19%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, в целом с начала года было открыто 1,9 тысячи вакансий для топ-менеджеров. Большая часть из них в компаниях, работающих с отрасли строительства, недвижимости, проектирования и эксплуатации. Также руководители требовались в сферы розничной торговли и информационных технологий.

При этом уровень конкуренции среди соискателей составил 16,7 резюме на вакансию, что аналогично показателям 2023 года.

Что касается заработной платы, то за год размер среднего предлагаемого заработка вырос на 10,2% — до 108,8 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перед Новым годом вырос спрос на курьеров по доставке новогодних посылок, а также на сборщиков и упаковщиков новогодних посылок.

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