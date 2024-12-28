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Posted 28 декабря, 03:05

Published 28 декабря, 03:05

Modified 28 декабря, 03:07

Updated 28 декабря, 03:07

В самом центре Тюмени появился очередной недострой

В самом центре Тюмени появился очередной недострой

28 декабря 2024, 03:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Стройка у тюменского ЦУМа выглядит совсем не празднично, и в ближайшие месяцы лучше не станет.

Застройщик законсервировал проект многофункционального делового центра, который строили рядом с ЦУМом. Работы остановились неожиданно, и бетонная коробка совсем не украшает вид на фоне праздничных гирлянд. Предварительно, стройку продолжат, но точно ли рабочие вернутся на объект, неизвестно, пишет портал 72.ru.

«В связи с приостановлением строительства на срок больше шести месяцев с перспективой возобновления в будущем застройщик принял решение о консервации объекта», — подтвердили в Главном строительном управлении Тюменской области.
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Изначально здание делового центра планировалось сдать в начале 2024 года, но потом срок изменился на июнь 2026 года.

Напомним, владелец торгово-рыночного комплекса GREEN MALL несколько раз выставлял на продажу свой недострой. Очередная попытка продать двухэтажное здание площадью в 20 000 кв. м предпринималась в начале года.

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