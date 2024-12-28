В самом центре Тюмени появился очередной недострой

Застройщик законсервировал проект многофункционального делового центра, который строили рядом с ЦУМом. Работы остановились неожиданно, и бетонная коробка совсем не украшает вид на фоне праздничных гирлянд. Предварительно, стройку продолжат, но точно ли рабочие вернутся на объект, неизвестно, пишет портал 72.ru.