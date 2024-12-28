В самом центре Тюмени появился очередной недострой

Posted 28 декабря, 03:05
Published 28 декабря, 03:05
Modified 28 декабря, 03:07
Updated 28 декабря, 03:07
Застройщик законсервировал проект многофункционального делового центра, который строили рядом с ЦУМом. Работы остановились неожиданно, и бетонная коробка совсем не украшает вид на фоне праздничных гирлянд. Предварительно, стройку продолжат, но точно ли рабочие вернутся на объект, неизвестно, пишет портал 72.ru.
«В связи с приостановлением строительства на срок больше шести месяцев с перспективой возобновления в будущем застройщик принял решение о консервации объекта», — подтвердили в Главном строительном управлении Тюменской области.
Изначально здание делового центра планировалось сдать в начале 2024 года, но потом срок изменился на июнь 2026 года.
Напомним, владелец торгово-рыночного комплекса GREEN MALL несколько раз выставлял на продажу свой недострой. Очередная попытка продать двухэтажное здание площадью в 20 000 кв. м предпринималась в начале года.