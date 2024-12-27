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Posted 27 декабря, 04:49

Published 27 декабря, 04:49

Modified 27 декабря, 04:51

Updated 27 декабря, 04:51

В Рождественскую ночь в Тюмени запустят бесплатные маршруты. Схемы

В Рождественскую ночь в Тюмени запустят бесплатные маршруты. Схемы

27 декабря 2024, 04:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Рождество
В Рождественскую ночь тюменцы смогут бесплатно вернуться на автобусах после церковной службы. Автотранспортное предприятие Тюмени пообещало развести по домам более 450 горожан.

АО «ТПАТП № 1» запустит четыре больших автобуса для развозки тюменцев после праздничной церковной службы на Рождество. Бесплатные рейсы запланированы на 02:00 часов в ночь с 6 на 7 января от Знаменского кафедрального собора на улице Семакова.

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«Верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Проезд будет бесплатный. Будет организовано транспортное обслуживание тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом — от 150 пассажиров», — рассказал представитель предприятия.

Он же показал схемы, по которым будут двигаться автобусы. Предлагаем сохранить их на телефон, чтобы было удобнее пользоваться, или распечатать для старших родственников.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Праздники#Рождество
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