В Рождественскую ночь в Тюмени запустят бесплатные маршруты. Схемы

Posted 27 декабря, 04:49
Published 27 декабря, 04:49
Modified 27 декабря, 04:51
Updated 27 декабря, 04:51
АО «ТПАТП № 1» запустит четыре больших автобуса для развозки тюменцев после праздничной церковной службы на Рождество. Бесплатные рейсы запланированы на 02:00 часов в ночь с 6 на 7 января от Знаменского кафедрального собора на улице Семакова.
«Верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Проезд будет бесплатный. Будет организовано транспортное обслуживание тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом — от 150 пассажиров», — рассказал представитель предприятия.
Он же показал схемы, по которым будут двигаться автобусы. Предлагаем сохранить их на телефон, чтобы было удобнее пользоваться, или распечатать для старших родственников.