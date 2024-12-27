В Рождественскую ночь в Тюмени запустят бесплатные маршруты. Схемы

АО «ТПАТП № 1» запустит четыре больших автобуса для развозки тюменцев после праздничной церковной службы на Рождество. Бесплатные рейсы запланированы на 02:00 часов в ночь с 6 на 7 января от Знаменского кафедрального собора на улице Семакова.