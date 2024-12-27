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Posted 27 декабря, 04:29

Published 27 декабря, 04:29

Modified 27 декабря, 04:31

Updated 27 декабря, 04:31

Снегурочки и сверкающие автобусы: тюменцам создают новогоднее настроение

Снегурочки и сверкающие автобусы: тюменцам создают новогоднее настроение

27 декабря 2024, 04:29
Фото: Тобольское ПАТП.
Сюжет
Новый год
На городские маршруты в тюменских городах вышли празднично украшенные автобусы. А в Тобольске кондукторы и водители работают в сказочных костюмах.

Украшенный гирляндами автобус запустили в Тобольске. Новогодний автобус работает на всех маршрутах внутри города по очереди, рассказали в Тобольском ПАТП. Работники предприятия создают предпраздничное настроение еще и самим своим видом. Водители и кондукторы выходят на смену в костюмах Снегурочек, скомороха, сестрицы Аленушки.

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Новогодние украшения появились и внутри автобусов на городских маршрутах в Ялуторовске, Тюмени. Жители областной столицы чаще других публикуют в соцсети видео и фотографии, с деланные в автобусе на маршруте №17. Работники признались, что чем больше в салоне ярких украшений и мишуры, тем реже возникает конфликтных ситуаций с пассажирами или у граждан между собой.

«Наш Город» отметил, что первым в тобольском городском транспорте заметили ангела. Кондуктор на одном из маршрутов надела костюм с крыльями, чем очень удивила пассажиров.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Тобольск#Праздники#Новый год
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