Снегурочки и сверкающие автобусы: тюменцам создают новогоднее настроение

Новогодние украшения появились и внутри автобусов на городских маршрутах в Ялуторовске, Тюмени. Жители областной столицы чаще других публикуют в соцсети видео и фотографии, с деланные в автобусе на маршруте №17. Работники признались, что чем больше в салоне ярких украшений и мишуры, тем реже возникает конфликтных ситуаций с пассажирами или у граждан между собой.