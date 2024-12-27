Снегурочки и сверкающие автобусы: тюменцам создают новогоднее настроение

Posted 27 декабря, 04:29
Published 27 декабря, 04:29
Modified 27 декабря, 04:31
Updated 27 декабря, 04:31
Украшенный гирляндами автобус запустили в Тобольске. Новогодний автобус работает на всех маршрутах внутри города по очереди, рассказали в Тобольском ПАТП. Работники предприятия создают предпраздничное настроение еще и самим своим видом. Водители и кондукторы выходят на смену в костюмах Снегурочек, скомороха, сестрицы Аленушки.
Новогодние украшения появились и внутри автобусов на городских маршрутах в Ялуторовске, Тюмени. Жители областной столицы чаще других публикуют в соцсети видео и фотографии, с деланные в автобусе на маршруте №17. Работники признались, что чем больше в салоне ярких украшений и мишуры, тем реже возникает конфликтных ситуаций с пассажирами или у граждан между собой.
«Наш Город» отметил, что первым в тобольском городском транспорте заметили ангела. Кондуктор на одном из маршрутов надела костюм с крыльями, чем очень удивила пассажиров.