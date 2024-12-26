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Posted 26 декабря, 07:58

Published 26 декабря, 07:58

Modified 26 декабря, 10:33

Updated 26 декабря, 10:33

Тюменцы рассказали, что их раздражает в Новый год

Пьяные люди и вечные салюты: тюменцы рассказали, что еще их раздражает в Новый год

26 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.

Тюменцы рассказали, что их раздражает в Новый год

Сюжет
Фейерверки
Каждый пятый житель областной столицы признался, что в новогоднюю ночь испытывает раздражение от нескончаемого числа салютов и фейерверков. Горожане отмечают, что «стрелять» начинают за несколько часов до наступления Нового года, а продолжаются фейерверки до самого утра.

Еще 8% жителей Тюмени, по данным SuperJob, раздражают скучные телевизионные передачи, 7% пожаловались на большое число выпивших людей в праздник, 2% горожан — на негативные последствия праздничного застолья в виде переедания и недосыпа, 1% тюменцев отметили, что в праздник страдают от одиночества.

Среди прочих причин, вызывающих негативные эмоции в новогоднюю ночь, тюменцы назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, суету.

При этом 30% жителей областной столицы отметили, что в новогодний праздники и главную ночь года их не раздражает ничего — они просто наслаждаются праздником.

Новогоднее застолье: как избежать переедания и прибавки лишних килограммов
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Ранее «Наш Город» писал, что в новогоднюю ночь тарифы на поездки в такси в Тюмени будут увеличены в среднем в 3,5 раза. По предварительным подсчетам, за поездку по городу придется заплатить около 1 тысячи рублей.

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