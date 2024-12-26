Пьяные люди и вечные салюты: тюменцы рассказали, что еще их раздражает в Новый год

Тюменцы рассказали, что их раздражает в Новый год

Сюжет Фейерверки

Каждый пятый житель областной столицы признался, что в новогоднюю ночь испытывает раздражение от нескончаемого числа салютов и фейерверков. Горожане отмечают, что «стрелять» начинают за несколько часов до наступления Нового года, а продолжаются фейерверки до самого утра.