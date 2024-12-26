Пьяные люди и вечные салюты: тюменцы рассказали, что еще их раздражает в Новый год

Posted 26 декабря, 07:58
Published 26 декабря, 07:58
Modified 26 декабря, 10:33
Updated 26 декабря, 10:33
Еще 8% жителей Тюмени, по данным SuperJob, раздражают скучные телевизионные передачи, 7% пожаловались на большое число выпивших людей в праздник, 2% горожан — на негативные последствия праздничного застолья в виде переедания и недосыпа, 1% тюменцев отметили, что в праздник страдают от одиночества.
Среди прочих причин, вызывающих негативные эмоции в новогоднюю ночь, тюменцы назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, суету.
При этом 30% жителей областной столицы отметили, что в новогодний праздники и главную ночь года их не раздражает ничего — они просто наслаждаются праздником.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогоднюю ночь тарифы на поездки в такси в Тюмени будут увеличены в среднем в 3,5 раза. По предварительным подсчетам, за поездку по городу придется заплатить около 1 тысячи рублей.