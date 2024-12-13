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Posted 13 декабря, 11:34

Published 13 декабря, 11:34

Modified 13 декабря, 11:40

Updated 13 декабря, 11:40

В Тюмени начали проверять скважины для Крещенских купаний

На прочность и глубину. В Тюмени начали проверять скважины для Крещенских купаний

13 декабря 2024, 11:34
Фото: МЧС по Тюменской области.

В Тюмени начали проверять скважины для Крещенских купаний

Сюжет
Рождество
Сотрудники регионального МЧС начали масштабную проверку купелей и скважин во льду, подготовленных для купаний на Рождество. Сотрудники Центра ГИМС МЧС еженедельно измеряют толщину льда для определения мест купелей.

Сообщается, что специалисты осмотрели несколько популярных локаций для размещения купелей. Это набережная реки Тура, Антипинский затон и базу озера Чемпионов. Толщина льда составила: на Набережной — 22-24 см, в Антипинском затоне — 30 см, на озере Чемпионов — 25 см. Для массовых мероприятий безопасной считается толщина не менее 30 см. Соответственно, что на сегодняшний день подходит только Антипинский затон.

Однако, как сообщили специалисты, проверки будут продолжаться вплоть до начала купаний и проведения праздничных мероприятий.

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Ранее сообщалось о том, что Под Тюменью застрелили замначальника МЧС.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#МЧС#Сотрудники МЧС#Рождество
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