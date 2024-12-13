На прочность и глубину. В Тюмени начали проверять скважины для Крещенских купаний

Сообщается, что специалисты осмотрели несколько популярных локаций для размещения купелей. Это набережная реки Тура, Антипинский затон и базу озера Чемпионов. Толщина льда составила: на Набережной — 22-24 см, в Антипинском затоне — 30 см, на озере Чемпионов — 25 см. Для массовых мероприятий безопасной считается толщина не менее 30 см. Соответственно, что на сегодняшний день подходит только Антипинский затон.