В Тюмени продолжаются крещенские купания

Posted 19 января, 06:13
Published 19 января, 06:13
Modified 19 января, 06:20
Updated 19 января, 06:20
По данным информационного центра правительства Тюменской области, накануне во время крещенских купаний обращений за медицинской помощью зарегистрировано не было.
Врачи напоминают тюменцам, планирующим окунуться в прорубь, о необходимости соблюдения ряда правил:
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменских водозаборах прошли обряды освящения воды. Их проводят в областной столице ежегодно с 2019 года.