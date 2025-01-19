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Posted 19 января, 06:13

Published 19 января, 06:13

Modified 19 января, 06:20

Updated 19 января, 06:20

В Тюмени продолжаются крещенские купания

В Тюмени продолжаются крещенские купания

19 января 2025, 06:13
Фото: nashgorod.ru.
Тюменские медики продолжают обеспечивать безопасность крещенских купаний — бригады скорой помощи будут дежурить около купелей и иорданей до 19 января полуночи.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, накануне во время крещенских купаний обращений за медицинской помощью зарегистрировано не было.

Врачи напоминают тюменцам, планирующим окунуться в прорубь, о необходимости соблюдения ряда правил:

  • проводить купание только в официально оборудованных местах, где за соблюдением правил безопасности следят сотрудники спасательных и медицинских служб,
  • перед погружением в воду необходимо измерить артериальное давление и убедиться, что его показания находятся в норме,
  • перед входом в прорубь нужно побыть на свежем воздухе и разогреть кожные покровы, подготовив их к холодной воде. Чтобы не допустить общего переохлаждения, в воде можно находиться не более 1 минуты,
  • в воду необходимо спускаться ногами — ныряние в прорубь головой грозит потерей сознания.
  • запрещен прием алкоголя, так как под его воздействием происходит расширение сосудов, и человек быстро теряет тепло, а в нервной системе усиливается торможение импульсов, что приводит к замедлению движений. Лучшим средством для обогрева является горячий чай с добавлением меда, имбиря, цедры апельсина, лимона или шиповника. За пару часов до погружения в воду нужно плотно поесть.
  • купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям.
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменских водозаборах прошли обряды освящения воды. Их проводят в областной столице ежегодно с 2019 года.

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