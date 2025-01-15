Стартапы из Тюмени: чем будут пользоваться жители города в 2025 году?

Posted 15 января, 04:00
Published 15 января, 04:00
Modified 15 января, 04:00
Updated 15 января, 04:00
Мы изучили работу студии и выбрали самые интересные стартапы, которые уже воплощают в Тюмени. Делимся подробностями.
Фальшпол — это технология поднятого пола, под которым удобно прятать все коммуникации: провода, трубы и другие системы. Такая конструкция позволяет легко менять расположение мебели и не требует сверления или других сложных работ. Тюменские студенты доработали идею — добавили умную систему, следящую за тем, что происходит под полом, и предупреждающую о любых внештатных ситуациях, чтобы владелец мог быстро устранить проблему.
Система замечает протечки воды и газа, сигнализирует о грызунах и насекомых. В первую очередь, конечно, стартап полезен строительным компаниям и тем, кто проектирует и обустраивает новое производство.
Работа над проектом ведется уже больше года, и сегодня он дорос до состояния контрактного производства: комплектующие для пола и системы закупают у партнеров, программное обеспечение делают сами, локально в Тюмени проводят сборку системы и установку датчиков. Партнером проекта выступил завод «Сибжилстрой», на базе которого располагается производство фальшпола. Полноразмерный демонстрационный образец в комнате площадью 20 квадратных метров уже готов, а специалисты занимаются доработкой интеллектуальной системы.
SCADA-система «Тандем» — это отечественная система мониторинга и управления, заменяющая импортные аналоги. «Тандем» работает с данными из месторождений: собирает информацию с датчиков, контролирует критические параметры и предупреждает об опасных ситуациях.
В будущем, как обещает команда проекта, система будет самостоятельно регулировать процессы. Например, управлять давлением, изменяя положение задвижек, что повысит безопасность и автоматизирует процессы, минимизируя участие человека.
На сегодняшний день идет доработка второй версии программы, при этом тестирование первой уже провели. Следующий этап — промышленные испытания, которые запланированы на февраль текущего года.
Проект «Дентаплан» — это система автоматизации работы стоматологий. Он уже нацелен на дантистов: поможет им создать единую цифровую карту лечения — основу для врачебного консилиума. Дополнительно разработчики интегрировали визуализацию в формате 3D, чтобы специалист детально видел челюсть пациента и изменения в реальном времени. Это упростит и диагностику, и понимание клиента, какие же этапы необходимо пройти для достижения результата.
Первая версия программного обеспечения находится на стадии доработки. Однако клиники уже запрашивают у тюменских стартаперов прототипы. Отмечается, что тестирование на реальной практике запустят в местной стоматологии уже в феврале.
Подборку закрывает стартап, который сделает студентов со всех уголков страны счастливее. «Студмарт» — амбициозный проект, который обещает объединить вузы и бизнес на одной платформе. В отличие от локальных скидочных программ, «Студмарт» будет работать по всей стране. Студенты смогут получать скидки от партнеров, а предприниматели — расширять аудиторию.
Платформа уже находится на стадии MVP — минимально жизнеспособного продукта. Авторы привлекли первых 500 студентов. Среди 10 бизнес-партнеров значатся крупные компании: авиалинии Etihad и Emirates, сервис по доставке цветов FlowWow. Список продолжит расти.
Плюс «Студмарта» — автоматизированная верификация студентов. Достаточно ввести официальную вузовскую почту. Пока студент учится в университете и у него есть доступ к аккаунту, он сможет пользоваться системой. Для бизнеса же предусмотрели аналитическую платформу, чтобы отслеживать эффективность партнерства и делать рекламные интеграции.