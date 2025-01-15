Стартапы из Тюмени: чем будут пользоваться жители города в 2025 году?

Работа над проектом ведется уже больше года, и сегодня он дорос до состояния контрактного производства: комплектующие для пола и системы закупают у партнеров, программное обеспечение делают сами, локально в Тюмени проводят сборку системы и установку датчиков. Партнером проекта выступил завод «Сибжилстрой», на базе которого располагается производство фальшпола. Полноразмерный демонстрационный образец в комнате площадью 20 квадратных метров уже готов, а специалисты занимаются доработкой интеллектуальной системы.