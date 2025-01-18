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Posted 18 января, 11:44

Published 18 января, 11:44

Modified 18 января, 11:46

Updated 18 января, 11:46

На тюменских водозаборах освятили воду

На тюменских водозаборах освятили воду

18 января 2025, 11:44
Фото: ЧС Тюмень.
Освященная вода побежит из кранов жителей областной столицы уже сегодня вечером. Об Церемонии освящения воды прошли на Метелевских и Велижанских водоочистных сооружениях.
«Мы проводим обряды для того, чтобы людям напомнить о празднике. Напомнить, что Господь, несмотря на наши грехи, раз в году освящает воду на всей Земле. Вода святая только для тех, кто верит и относится к ней с благоговением. Если человек по состоянию здоровья не способен сходить в храм или на купель, чтобы запастись крещенской водой, можно с верой и молитвой набрать воду из-под крана, относиться к ней, как к святой и весь год пить натощак», — рассказал священник Григорий Мансуров.
Видео: Росводоканал Тюмень.

По данным пресс-службы Росводоканал Тюмень, впервые обряд освящения воды в Тюмени состоялся в 2008 году. С того времени воду на водоочистных сооружениях воду освящали периодически. С 2019 года по согласованию эти церковью обряды проводятся ежегодно.

В этом году, как и годом ранее, около Свято-Троицкого монастыря и у купели на Туре в районе монастыря 18 января с 12 до 22 часов и 19 января с 10 до 22 часов будут стоять автоцистерны Водоканала с освященной водой. В прошлом году «Росводоканал Тюмень» привез верующим более 50 кубометров воды.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня прошли обряды освящения воды в городских купелях и иорданях. Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

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