На тюменских водозаборах освятили воду

Posted 18 января, 11:44
Published 18 января, 11:44
Modified 18 января, 11:46
Updated 18 января, 11:46
«Мы проводим обряды для того, чтобы людям напомнить о празднике. Напомнить, что Господь, несмотря на наши грехи, раз в году освящает воду на всей Земле. Вода святая только для тех, кто верит и относится к ней с благоговением. Если человек по состоянию здоровья не способен сходить в храм или на купель, чтобы запастись крещенской водой, можно с верой и молитвой набрать воду из-под крана, относиться к ней, как к святой и весь год пить натощак», — рассказал священник Григорий Мансуров.
По данным пресс-службы Росводоканал Тюмень, впервые обряд освящения воды в Тюмени состоялся в 2008 году. С того времени воду на водоочистных сооружениях воду освящали периодически. С 2019 года по согласованию эти церковью обряды проводятся ежегодно.
В этом году, как и годом ранее, около Свято-Троицкого монастыря и у купели на Туре в районе монастыря 18 января с 12 до 22 часов и 19 января с 10 до 22 часов будут стоять автоцистерны Водоканала с освященной водой. В прошлом году «Росводоканал Тюмень» привез верующим более 50 кубометров воды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня прошли обряды освящения воды в городских купелях и иорданях. Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.