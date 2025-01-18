На тюменских водозаборах освятили воду

В этом году, как и годом ранее, около Свято-Троицкого монастыря и у купели на Туре в районе монастыря 18 января с 12 до 22 часов и 19 января с 10 до 22 часов будут стоять автоцистерны Водоканала с освященной водой. В прошлом году «Росводоканал Тюмень» привез верующим более 50 кубометров воды.