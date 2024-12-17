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Posted 17 декабря, 11:56

Published 17 декабря, 11:56

Modified 17 декабря, 11:58

Updated 17 декабря, 11:58

Юные тюменские киберспортсмены выиграли миллион в соревнованиях

Юные тюменские киберспортсмены выиграли миллион в соревнованиях

17 декабря 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.
Школьники из Тюмени победили во всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиге 2024. Ребятам удалось выиграть призовой фонд — миллион рублей.

Так, по информации организаторов, победителями в «Доте 2» стали учащиеся гимназии №1 Матвей Лобанов, Расул Абилькенов, Святослав Коклягин, Тимофей Панчетовских, Арсений Лобанов. Тренером команды стал Станислав Лимарь, он является педагогом гимназии.

Но ребята отличились и в других номинациях. В номинации «Электронные шахматы» победил Станислав Еремеев, «Мир танков» — Савелий Падалко, «Поиск в сети Интернет» — Дарья Щербинина, «Тетрис» — Дмитрий Щеглов.

Амир Абдулмеджидов, который является студентом Тюменского государственного университета, в составе команды Looking for org победил сербских участников «Игр будущего».

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Ранее издание «Наш город» сообщало, что тюменский лыжник Артем Мальцев занял первое место на Чемпионате Росгвардии по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Сыктывкаре.

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