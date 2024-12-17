Юные тюменские киберспортсмены выиграли миллион в соревнованиях

Но ребята отличились и в других номинациях. В номинации «Электронные шахматы» победил Станислав Еремеев, «Мир танков» — Савелий Падалко, «Поиск в сети Интернет» — Дарья Щербинина, «Тетрис» — Дмитрий Щеглов.