Юные тюменские киберспортсмены выиграли миллион в соревнованиях

Posted 17 декабря, 11:56
Published 17 декабря, 11:56
Modified 17 декабря, 11:58
Updated 17 декабря, 11:58
Так, по информации организаторов, победителями в «Доте 2» стали учащиеся гимназии №1 Матвей Лобанов, Расул Абилькенов, Святослав Коклягин, Тимофей Панчетовских, Арсений Лобанов. Тренером команды стал Станислав Лимарь, он является педагогом гимназии.
Но ребята отличились и в других номинациях. В номинации «Электронные шахматы» победил Станислав Еремеев, «Мир танков» — Савелий Падалко, «Поиск в сети Интернет» — Дарья Щербинина, «Тетрис» — Дмитрий Щеглов.
Амир Абдулмеджидов, который является студентом Тюменского государственного университета, в составе команды Looking for org победил сербских участников «Игр будущего».
Ранее издание «Наш город» сообщало, что тюменский лыжник Артем Мальцев занял первое место на Чемпионате Росгвардии по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Сыктывкаре.