ТИУ закрыл столовую с дешевыми обедами для студентов

Администрация университета объявила, что с 16 декабря студенты и сотрудники общежитий останутся без горячего питания. Официальная причина — забота о безопасности. Служба безопасности ТИУ возмутилась, что на входе в общепит на Нагорной нет рамок металлодетекторов и охраны. Администрация сослалась на нехватку денег для покупки оборудования и решила просто закрыть столовую.