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Posted 17 декабря, 02:49

Published 17 декабря, 02:49

Modified 17 декабря, 02:51

Updated 17 декабря, 02:51

ТИУ закрыл столовую с дешевыми обедами для студентов

ТИУ закрыл столовую с дешевыми обедами для студентов

17 декабря 2024, 02:49
Фото: 1MI.
Тюменский индустриальный университет закрыл студенческую столовую около общежитий. Там можно было недорого пообедать с видом на мост Влюбленных.

Администрация университета объявила, что с 16 декабря студенты и сотрудники общежитий останутся без горячего питания. Официальная причина — забота о безопасности. Служба безопасности ТИУ возмутилась, что на входе в общепит на Нагорной нет рамок металлодетекторов и охраны. Администрация сослалась на нехватку денег для покупки оборудования и решила просто закрыть столовую.

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Студенты уверены, что выход можно было найти, например, установить магнитные замки для прохода по кампусным картам. Теперь готовые блюда будут доставлять в буфеты, где и до этого всем желающим не хватало места.

«В буфетах и раньше не протолкнуться было, а что теперь будет, я даже боюсь представить. Буфеты у нас совсем небольшие, а в столовой места всем хватало», — рассказала одна из студенток порталу 72.RU.
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Обеды в столовой были одними из самых дешевых в городе: стандартный комплекс из первого, второго и чая с десертом обходился в 150-180 рублей. Еда была простой, но вкусной. Причем, пообедать можно было с видом на мост Влюбленных.

Ранее «Наш Город» сообщил о закрытии популярного в Тюмени гастробара «Реалисты». Заведение из лонг-листа премии WHERETOEAT Ural в последний раз открыло свои двери для посетителей 15 декабря.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Студенты#Питание#Столовая#Закрытие
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