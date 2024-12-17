ТИУ закрыл столовую с дешевыми обедами для студентов

Posted 17 декабря, 02:49
Published 17 декабря, 02:49
Modified 17 декабря, 02:51
Updated 17 декабря, 02:51
Администрация университета объявила, что с 16 декабря студенты и сотрудники общежитий останутся без горячего питания. Официальная причина — забота о безопасности. Служба безопасности ТИУ возмутилась, что на входе в общепит на Нагорной нет рамок металлодетекторов и охраны. Администрация сослалась на нехватку денег для покупки оборудования и решила просто закрыть столовую.
Студенты уверены, что выход можно было найти, например, установить магнитные замки для прохода по кампусным картам. Теперь готовые блюда будут доставлять в буфеты, где и до этого всем желающим не хватало места.
«В буфетах и раньше не протолкнуться было, а что теперь будет, я даже боюсь представить. Буфеты у нас совсем небольшие, а в столовой места всем хватало», — рассказала одна из студенток порталу 72.RU.
Обеды в столовой были одними из самых дешевых в городе: стандартный комплекс из первого, второго и чая с десертом обходился в 150-180 рублей. Еда была простой, но вкусной. Причем, пообедать можно было с видом на мост Влюбленных.
Ранее «Наш Город» сообщил о закрытии популярного в Тюмени гастробара «Реалисты». Заведение из лонг-листа премии WHERETOEAT Ural в последний раз открыло свои двери для посетителей 15 декабря.