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Posted 21 января, 03:35

Published 21 января, 03:35

Modified 21 января, 04:20

Updated 21 января, 04:20

Мэр Тюмени Афанасьев предложил сделать купель на месте пляжа на озере Круглое

Мэр Тюмени Афанасьев предложил сделать купель на месте пляжа на озере Круглое

21 января 2025, 03:35
Фото: nashgorod.ru.
Такую идею глава администрации города озвучил в своем тг-канале. В этом году купели в Тюмени, по предварительным данным, посетили около 20 тысяч человек.

По традиции площадки для крещенских купаний были организованы на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря и на Липовом озере (в центре закаливания и плавания «АквАйСпорт — Тюмень»).

«Как считаете, стоит ли увеличить количество мест для купания в следующем году? Возможно, дополнительной площадкой может стать территория озера Круглое, где мы обустраиваем пляж», — поинтересовался Максим Афанасьев у жителей областной столицы.

Горожане данную инициативу поддержали, а также предложили в 2026 году на Крещение оборудовать купели и иордани у Масловского взвоза, а на пруду Утином обустроить еще один городской пляж.

«Обустройте, пожалуйста, территорию пруда Утиный и сам пруд. Там тихое и красивое место. Почистить дно, отсыпать берег и поставить на время купального сезона пост спасателей. И будет пляж в центре города», — написала Светлана Ю.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году к началу купального сезона будет открыт общегородской пляж на озере Круглое. Работы по благоустройству территории начались еще в 2024 году. Общая площадь пляжа составит 12 тысяч квадратных метров, протяженность зоны вдоль берега — 200 метров.

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