Мэр Тюмени Афанасьев предложил сделать купель на месте пляжа на озере Круглое

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году к началу купального сезона будет открыт общегородской пляж на озере Круглое. Работы по благоустройству территории начались еще в 2024 году. Общая площадь пляжа составит 12 тысяч квадратных метров, протяженность зоны вдоль берега — 200 метров.