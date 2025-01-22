Из-за морозов тюменцы не пускают детей в школу, а в регион прошел новый штамм гриппа

Posted 22 января, 13:09
Published 22 января, 13:09
Modified 22 января, 13:11
Updated 22 января, 13:11
В Тюмень нагрянули морозы, а значит, это привело к стандартному плану действий у многих родителей. Их дети просто не пошли в школу. Несмотря на то, что занятия в школах не стали отменять и приходить было нужно. Как раз этот факт и не понравился многим родителям, дескать, это издевательство над детьми.
Номинально, на термометрах в городе было -22, а значит, идти нужно. Как рассказали в администрации города, анятия в школе отменяются для школьников с 1-4 класс, если на улице -25 градусов и ветер более 2 м/с или если температура -30 градусов, но ветер менее 2 м/с.
В Тюменской области кризис с аптеками. Жители Чикчинского муниципального образования, а также Якушах и Криводанова столкнулись с тем, что им нечем лечиться. Ни одна аптека в поселениях не работает, купить лекарство негде, многим приходится ездить за 20 километров, чтобы закупиться впрок. А население в селах при этом переваливает за тысячу человек.
В администрации Тюменского района же заверили, что в Чикчинском МО нет аптеки из-за увольнения провизора, ситуацию, так или иначе, обещали исправить. Например, в Криводанова, лекарства можно купить в ФАПе.
В Тюмени появился новый штамм вируса гриппа. Он буквально выкашивает местное население, поскольку очень заразен. Как сообщают в Роспотребнадзоре, за последние недели наблюдается рост доли положительных тестов на вирусы гриппа, особенно штамма А (H1N1)09, более известного как «свиной грипп», однако это не привычный вариант, а мутировавший, куда более опасный. Симптоматика та же, а вот заразность куда сильнее.
Жителей региона просят следить за своим здоровьем и не заниматься самолечением, а посетить врача и получить профессиональный курс.
В зоне СВО погиб сотрудник Тюменской областной думы. Александр Кривогузов — ветеран боевых действий на Северном Кавказе и достаточно видный политик. Когда началась специальная военная операция, активно участвовал в работе волонтерского центра помощи участникам спецоперации. После ушел на СВО сам, в качестве добровольца. Сотоварищи знали его как хорошего друга и доброго, отзывчивого человека.
Тюменский ЗАГС рассказал о самых необычных именах, которые получили новорожденные в области в этом году. Самыми яркими вариантами стали Весна, Береза, Богослава, Октавия, Авелина, Устинья среди девочек и Август, Монте, Лучезар, Лукьян, Спартак, Одиссей.
Самыми популярными, по традиции стали Анна, София, Ева, а также Александр, Артем, Михаил и Матвей.
Всего же в регионе за тот год родилось 17 375 ребят, это 8 484 девочки и 8 891 мальчик.