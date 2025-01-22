Из-за морозов тюменцы не пускают детей в школу, а в регион прошел новый штамм гриппа

В Тюмень нагрянули морозы, а значит, это привело к стандартному плану действий у многих родителей. Их дети просто не пошли в школу. Несмотря на то, что занятия в школах не стали отменять и приходить было нужно. Как раз этот факт и не понравился многим родителям, дескать, это издевательство над детьми.