Тюмень тонет в неубранном снегу, а знаменитую «трассу смерти» будут расширять

Posted 14 января, 13:00
Published 14 января, 13:00
Modified 14 января, 13:03
Updated 14 января, 13:03
Жители города продолжают активно жаловаться на неубранный снег. Жалобами пестрят все городские социальные сети. Люди говорят о том, что снег не вывозят весь зимний сезон, а если и вывозят, то сваливают прямо рядом с домами, просто сгребая с дороги.
Юристы напоминают, что территории с большой проходимостью — от 150 до 300 человек должны убираться в течение часа. Если этого не происходит — можно обратиться в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега и уборку территории вокруг многоквартирного дома, местные власти, как например администрация округа или района, а также в Роспотребнадзор, подав заявку о нарушении прав потребителей.
Трассу Тюмень-Омск будут расширять. В первую очередь, этим займутся с Омской стороны, что на пресс-конференции подтвердил местный губернатор Виталий Хоценко. По его словам, регион получил субсидии на расширение дороги, при этом делать это будут поэтапно, на разных участках. Сроки при этом пока не называются, сделать все должны будут примерно к 2028 году.
В Тюмени начало расти число заболевших гриппом. в структуре вирусов гриппа преобладает вирус гриппа А (H1N1) 09. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.
Однако при этом существенно сократилось число заболевших COVID-19. За первую неделю 2025 года коронавирусную инфекция выявили у 179 жителей Тюменской области. Для сравнения, за последнюю неделю 2024 года было зарегистрировано 389 случаев.
В Тюмени подорожали авиабилеты. Речь идет о рейсах до Екатеринбурга, на сегодняшний день купить чуть более чем за три тысячи. Ранее он обходился в две с половиной. Эксперты отмечают, что стоимость перелёта всегда зависит от времени путешествия. В частности, самые дорогие авиабилеты продают в декабре, мае, июне и июле. Дешевые же приходятся на начало весны, это март и апрель.
Власти Тюмени запустили новый скоростной автобус. Он ходит от Тюмени до аэропорта Екатеринбурга — Кольцово. Тюменцам и гостям города предлагают маршрут с заходом в Кольцово и конечной остановкой на «Южном» автовокзале в черте Екатеринбурга. По пути также предусмотрены семь остановок с разным временным интервалом. Ходит рейс только по средам и пятницам. При этом инициативу по его созданию взял на себя перевозчик, предложив свои услуги. Насколько автобус будет востребован и сможет ли составить конкуренцию поезду, представители администрации прогнозировать пока не берутся.