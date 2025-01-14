Тюмень тонет в неубранном снегу, а знаменитую «трассу смерти» будут расширять

Власти Тюмени запустили новый скоростной автобус. Он ходит от Тюмени до аэропорта Екатеринбурга — Кольцово. Тюменцам и гостям города предлагают маршрут с заходом в Кольцово и конечной остановкой на «Южном» автовокзале в черте Екатеринбурга. По пути также предусмотрены семь остановок с разным временным интервалом. Ходит рейс только по средам и пятницам. При этом инициативу по его созданию взял на себя перевозчик, предложив свои услуги. Насколько автобус будет востребован и сможет ли составить конкуренцию поезду, представители администрации прогнозировать пока не берутся.