nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 11:00

Published 22 января, 11:00

Modified 22 января, 11:02

Updated 22 января, 11:02

Береза, Весна и Монте появились в Тюменской области в 2024 году

Новорожденные с необычными именами. В Тюмени родились Береза, Весна и Спартак

22 января 2025, 11:00
Фото: 1MI.

Береза, Весна и Монте появились в Тюменской области в 2024 году

Наиболее популярными в Тюменской области признаны имена София и Александр, проинформировали в управлении ЗАГС Тюменской области.

В прошлом голу органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 17 375 рождений, из которых 8 484 девочки и 8 891 мальчик. В органах ЗАГС также зарегистрировано 207 двоен и 3 тройни.

В списке популярных имен в прошлом году оказались: София, Ева, Анна, Мария и Василиса среди девочек, а также Александр, Артем, Михаил, Матвей и Роман среди мальчиков.

Что касается редких имен, то в Тюменской области были зарегистрированы такие редкие имена, как Весна, Береза, Богослава, Октавия, Авелина, Устинья среди девочек и Август, Монте, Лучезар, Лукьян, Спартак, Одиссей среди мальчиков.

Родившейся в Тюмени девочке дали удивительное и красивое имя
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что родившегося в Тюмени мальчика назвали редчайшим именем наследника-богача.

Читайте также:
Неожиданный поворот: автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцевРодившегося в Тюмени мальчика назвали редчайшим именем наследника-богачаЭто — эпидемия, а не просто кашель: тюменцев массово косит мутированный вирус гриппа
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Популярные имена#Редкие имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика