Новорожденные с необычными именами. В Тюмени родились Береза, Весна и Спартак

Posted 22 января, 11:00
Published 22 января, 11:00
Modified 22 января, 11:02
Updated 22 января, 11:02
В прошлом голу органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 17 375 рождений, из которых 8 484 девочки и 8 891 мальчик. В органах ЗАГС также зарегистрировано 207 двоен и 3 тройни.
В списке популярных имен в прошлом году оказались: София, Ева, Анна, Мария и Василиса среди девочек, а также Александр, Артем, Михаил, Матвей и Роман среди мальчиков.
Что касается редких имен, то в Тюменской области были зарегистрированы такие редкие имена, как Весна, Береза, Богослава, Октавия, Авелина, Устинья среди девочек и Август, Монте, Лучезар, Лукьян, Спартак, Одиссей среди мальчиков.
Ранее «Наш город» писал о том, что родившегося в Тюмени мальчика назвали редчайшим именем наследника-богача.