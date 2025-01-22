Родившегося в Тюмени мальчика назвали редчайшим именем наследника-богача

Posted 22 января, 08:17
Published 22 января, 08:17
Modified 22 января, 08:19
Updated 22 января, 08:19
Так, родившемуся в Тюменской области малышу дали редчайшее и красивое имя — Мирас. С арабского языка оно переводится как «наследник» или «богач». Также оно имеет значение «мир, спокойствие». Какую же энергию несёт в себе это имя?
Маленький Мирас вырастет трудолюбивым и практичным человеком. Однако он не любит прислушиваться к чужому мнению, но легко мирится и быстро находит компромисс в конфликтных ситуациях.
В школе мальчик будет всегда в центре внимания и любимчиком педагогов. При этом сам он любит учиться, особенно, хорошо ему даются литература, история, обществознание и творческие работы. Скорее всего, это направление он и выберет в будущем в качестве своей профессии.
С годами Мирас станет очень уравновешенным, сильным мужчиной со стальным характером. Легко достигает целей, в том числе благодаря своей харизме. Вообще по жизни Мирас наполнен оптимизма.
Необходимо добавить, что с начала года родители Тюмени дали несколько редких имен своим малышам.
«В январе наступившего года новорожденных мальчиков в Тюменской области также называли такими редкими именами, как: Мухаммадали, Григорий, Нияз и Овик. А девочек — Мадина, Мелисса, Асия и Зулфия», — рассказали Nashgorod.ru в областном Управлении записи актов гражданского состояния.
Ранее мы писали, какое значение имеет редкое и красивое имя Фидан. Девочки, нареченные им, обладают удивительным характером.