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Posted 17 января, 12:46

Published 17 января, 12:46

Modified 17 января, 12:48

Updated 17 января, 12:48

Тюменским детям запретили кататься с горок, в городском аэропорту застряли три рейса

Тюменским детям запретили кататься с горок, в городском аэропорту застряли три рейса

17 января 2025, 12:46
Фото: 1MI.
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В Тюменских детсадах теперь запрещено кататься с горок. Исключений при этом нет. А в городском аэропорту Рощино, тем временем, другая проблема. Здесь задержали несколько рейсов. Вылететь они не могут до сих пор.

Никакого веселья!

В Тюменских детсадах теперь нельзя кататься с горок. Воспитанников лишили этой возможности из соображений безопасности. Все дело в инциденте, который имел место в центре города, на площади 400-летия Тюмени. Там, напомним, обрушилась одна из горок. После этого, как выяснилось, в городе прошел педсовет, который постановил, что все горки будут закрыты.

Сколько они будут закрыты — неизвестно.

В детсадах Тюмени запретили кататься с горок
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Задержка длиною в часы

В Тюмени компания «Ютэйр» объявила о задержке нескольких рейсов в тюменском Рощино. Один из самолетов планируется отправить с 10-часовым опозданием.

Рейс ЮТ-209 в Казань задержали более чем на четыре часа: время вылета по расписанию — 19:30 часов 17 января, а планируемое — полночь. Еще час назад задержка для рейса ЮТ-209 в Казань составляла два часа, но время вылета вновь перенесли. На 10 часов задержан рейс до Советского, он должен был улететь еще в 9-30 сегодня.

Известно, что перенести все самолеты принял перевозчик. С чем связан такой серьезный сдвиг графиков — пока неизвестно.

Вылет сразу трех рейсов «ЮТейр» задержали в Тюмени
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Водители погибли

На трассе под Тюменью произошло жуткое ДТП с двумя большегрузами. Они влетели друг в друга на полной скорости. Водители от удара скончались на месте. Движение на трассе ограничено. После удара двух фур в них влетел бензовоз, его танкер от удара вырвало и унесло в сторону. Он улетел прямо в проезжавшую легковушку.

Остальные участники аварии при этом не пострадали. Все ранее утро на месте работали сотрудники ГИБДД, движение на дороге было ограничено полностью. Пропускали водителей в реверсивном режиме.

Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе (ФОТО)
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Невероятное открытие

В Тюмени появилась новая порода рыбы. Скрестили ученые местного НИИ нельму и стерлядь. Финальная стадия научно-экспериментального выращивания гибрида на данный момент завершена. Рыбу назвали пелнел и она прошла все необходимые тесты и опыты. А ее масса оказалась еще больше, чем масса другого гибрида — пеляди и чира.

В Тюмени вывели новую породу рыбы
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Они — гордость Тюмени

Тюменские чиновники признаны одними из лучших во всей стране. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев. По его словам, госслужащие из региона получили поощрение на конкурсе «Региональная политика», сотрудников администрации поощрили грамотами и благодарностями за активную работу.

При этом Афанасьев также отметил, что особую благодарность за общий вклад заслуживают бывший мэр Руслан Кухарук и губернатор Александр Моор.

Они наша гордость. Тюменские чиновники признаны одними из лучших в России
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