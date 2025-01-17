Тюменским детям запретили кататься с горок, в городском аэропорту застряли три рейса

Рейс ЮТ-209 в Казань задержали более чем на четыре часа: время вылета по расписанию — 19:30 часов 17 января, а планируемое — полночь. Еще час назад задержка для рейса ЮТ-209 в Казань составляла два часа, но время вылета вновь перенесли. На 10 часов задержан рейс до Советского, он должен был улететь еще в 9-30 сегодня.