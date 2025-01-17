Тюменским детям запретили кататься с горок, в городском аэропорту застряли три рейса

Posted 17 января, 12:46
Published 17 января, 12:46
Modified 17 января, 12:48
Updated 17 января, 12:48
В Тюменских детсадах теперь нельзя кататься с горок. Воспитанников лишили этой возможности из соображений безопасности. Все дело в инциденте, который имел место в центре города, на площади 400-летия Тюмени. Там, напомним, обрушилась одна из горок. После этого, как выяснилось, в городе прошел педсовет, который постановил, что все горки будут закрыты.
Сколько они будут закрыты — неизвестно.
В Тюмени компания «Ютэйр» объявила о задержке нескольких рейсов в тюменском Рощино. Один из самолетов планируется отправить с 10-часовым опозданием.
Рейс ЮТ-209 в Казань задержали более чем на четыре часа: время вылета по расписанию — 19:30 часов 17 января, а планируемое — полночь. Еще час назад задержка для рейса ЮТ-209 в Казань составляла два часа, но время вылета вновь перенесли. На 10 часов задержан рейс до Советского, он должен был улететь еще в 9-30 сегодня.
Известно, что перенести все самолеты принял перевозчик. С чем связан такой серьезный сдвиг графиков — пока неизвестно.
На трассе под Тюменью произошло жуткое ДТП с двумя большегрузами. Они влетели друг в друга на полной скорости. Водители от удара скончались на месте. Движение на трассе ограничено. После удара двух фур в них влетел бензовоз, его танкер от удара вырвало и унесло в сторону. Он улетел прямо в проезжавшую легковушку.
Остальные участники аварии при этом не пострадали. Все ранее утро на месте работали сотрудники ГИБДД, движение на дороге было ограничено полностью. Пропускали водителей в реверсивном режиме.
В Тюмени появилась новая порода рыбы. Скрестили ученые местного НИИ нельму и стерлядь. Финальная стадия научно-экспериментального выращивания гибрида на данный момент завершена. Рыбу назвали пелнел и она прошла все необходимые тесты и опыты. А ее масса оказалась еще больше, чем масса другого гибрида — пеляди и чира.
Тюменские чиновники признаны одними из лучших во всей стране. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев. По его словам, госслужащие из региона получили поощрение на конкурсе «Региональная политика», сотрудников администрации поощрили грамотами и благодарностями за активную работу.
При этом Афанасьев также отметил, что особую благодарность за общий вклад заслуживают бывший мэр Руслан Кухарук и губернатор Александр Моор.