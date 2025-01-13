В Тюмени инвалида отправляют на СВО, а бензин опять растет в цене

Трогательная история произошла в Ялуторовске. В ней фигурировали Александр, местный житель и боец СВО, а также его пес Рик. Он жил с родственниками хозяина, но потом сорвался с цепи и пошел в город искать хозяина. Его поймали сотрудники по отлову и отправили в питомник, там пес просидел до тех пор, пока за ним не приехал хозяин, получив отпуск. Забрал свою собаку мужчина из питомника лично.