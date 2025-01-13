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Posted 13 января, 12:52

Published 13 января, 12:52

Modified 13 января, 12:54

Updated 13 января, 12:54

В Тюмени инвалида отправляют на СВО, а бензин опять растет в цене

В Тюмени инвалида отправляют на СВО, а бензин опять растет в цене

13 января 2025, 12:52
Фото: 1MI.
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Итоги
Вопиющий случай несправедливости произошел в Тюмени. Раненого мужчину, передвигающегося на костылях, чуть ли не на сильно отправили на СВО. Также в регионе вновь выросло в цене автомобильное топливо.

Ковыляй на СВО!

В Тюмени мужчину, раненого в ходе боевых действий, вновь отправили на СВО. Он уже проходил там службу, получил ранение и передвигается на костылях. Однако это не остановило медицинскую комиссию.

После ранения мужчину отпустили домой, однако позже он приехал в Самару на врачебно-медицинскую комиссию, где ему выставили заключение Годен, хотя тогда мужчина еще не мог передвигаться без костылей и не чувствовал ногу ниже колена.

В настоящее время Светлана пытается добиться того, чтобы Виктор вернулся домой. Уже направлены обращения в Министерство обороны, прокуратуру, к президенту России и уполномоченному по правам человека по Тюменской области.

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Топливо дорожает

В Тюмени вновь подорожал бензин. Коснулось это сразу нескольких марок, АИ-38 подорожал на 2,4%, до 54 рублей 3 копеек. Бензин АИ-98 поднялся немного меньше — на 2,1%, до 81 рубля и 5 копеек. Статистика приведена по состоянию на 23 декабря 2024 года.

Аналитики тем временем предупреждают, что стоимость топлива продолжит расти в том числе и в этом году. В среднем за год бензин поднимется в цене еще на 10-20%.

Бензин вновь подорожал в Тюменской области
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Прогулкам быть

В Тюмени и области планируют возвести новых городских прогулочных зон. об этом рассказали в информационном центре регионального правительства. На эти цели регион получит 141 миллион рублей на реализацию проект по созданию мест для прогулок в городе. Уточняется, что пять территорий обустроят в областной столице, одну — в Тобольске, одну — в Ишиме.

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Конфеты с сюрпризом

В Тюмени задержали двух любопытных кондитеров из Свердловской области. Оба задержанных имели при себе, на первый взгляд, обычные шоколадные конфеты. На деле же в них при этом была далеко не самая обычная начинка.

Оказалось, что в конфетах содержалась психотропная начинка из галлюциногенных грибов. Мужчины продавали их через мессенджеры по тысяче рублей за одну штуку.

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Верный друг и товарищ

Трогательная история произошла в Ялуторовске. В ней фигурировали Александр, местный житель и боец СВО, а также его пес Рик. Он жил с родственниками хозяина, но потом сорвался с цепи и пошел в город искать хозяина. Его поймали сотрудники по отлову и отправили в питомник, там пес просидел до тех пор, пока за ним не приехал хозяин, получив отпуск. Забрал свою собаку мужчина из питомника лично.

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