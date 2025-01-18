Денег нет: власти отложили реконструкцию тюменского ДНК «Строитель»

Ранее планировалось, что ремонт ДНК «Строитель» будет проведен в течение 2025 года. В марте 2024 года проект реконструкции был одобрен госэкспертизой. На разработку проектной документации из бюджета было потрачено порядка 4,3 миллиона рублей. Контракт был заключен летом 2023 с Тюменским архитектурно-реставрационным союзом.