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Posted 18 января, 06:32

Published 18 января, 06:32

Modified 18 января, 06:35

Updated 18 января, 06:35

Власти отложили реконструкцию тюменского ДНК «Строитель»

Денег нет: власти отложили реконструкцию тюменского ДНК «Строитель»

18 января 2025, 06:32
Фото: 2 ГИС.

Власти отложили реконструкцию тюменского ДНК «Строитель»

На проведение капительного ремонта тюменского дворца культуры требуется около 2 миллиардов рублей. Однако в бюджете региона на ближайшие три года на эти цели денежные средства не предусмотрены, сообщили в областном департаменте культуры.

Ранее планировалось, что ремонт ДНК «Строитель» будет проведен в течение 2025 года. В марте 2024 года проект реконструкции был одобрен госэкспертизой. На разработку проектной документации из бюджета было потрачено порядка 4,3 миллиона рублей. Контракт был заключен летом 2023 с Тюменским архитектурно-реставрационным союзом.

ДНК «Строитель» был закрыт в ноябре 2023 года в связи с ненормативным состоянием здания. Временно дворец культуры перенесли в здание по улице Текстильная, 5а.

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«Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году будут проведены работы по капитальному ремонту Дворца спорта по улице Розы Люксембург. Изначально планировалось, что ремонтные работы проведут до конца 2024 года, однако из-за затянувшихся испытаний несущих бетонных колонн и блока кровли дату окончания реконструкцию спортивного объекта перенесли.

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