Денег нет: власти отложили реконструкцию тюменского ДНК «Строитель»

Posted 18 января, 06:32
Published 18 января, 06:32
Modified 18 января, 06:35
Updated 18 января, 06:35
Ранее планировалось, что ремонт ДНК «Строитель» будет проведен в течение 2025 года. В марте 2024 года проект реконструкции был одобрен госэкспертизой. На разработку проектной документации из бюджета было потрачено порядка 4,3 миллиона рублей. Контракт был заключен летом 2023 с Тюменским архитектурно-реставрационным союзом.
ДНК «Строитель» был закрыт в ноябре 2023 года в связи с ненормативным состоянием здания. Временно дворец культуры перенесли в здание по улице Текстильная, 5а.
«Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году будут проведены работы по капитальному ремонту Дворца спорта по улице Розы Люксембург. Изначально планировалось, что ремонтные работы проведут до конца 2024 года, однако из-за затянувшихся испытаний несущих бетонных колонн и блока кровли дату окончания реконструкцию спортивного объекта перенесли.