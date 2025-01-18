В Тюмени цены на заграничные цветы взлетели в два раза

По ее словам, в целом за последний год стоимость импортных цветов из Эквадора, Кении, Колумбии и Голландии увеличилась на 10-15%. Очередной рост цен на букеты ожидается в феврале — в преддверии Дня влюбленных. Также подорожание цветов на 25-30% традиционно прогнозируется в марте, пишет РБК Тюмень.