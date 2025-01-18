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Posted 18 января, 05:50

Published 18 января, 05:50

Modified 18 января, 05:52

Updated 18 января, 05:52

В Тюмени цены на заграничные цветы взлетели в два раза

В Тюмени цены на заграничные цветы взлетели в два раза

18 января 2025, 05:50
Фото: 1MI.
Практически в два раза этой зимой выросли цены на пионы. Эксперты поясняют, что причиной повышения цен стали несезон, а также рост расходов на доставку, дефицит некоторых видов.
«Мы столкнулись с дефицитом роз из Эквадора. В целом постоянно приходят от всех поставщиков уведомления о дефиците цветка в Эквадоре, так как спрос превышает предложение», — пояснила владелица одного из цветочных салонов Анна Горностаева.

По ее словам, в целом за последний год стоимость импортных цветов из Эквадора, Кении, Колумбии и Голландии увеличилась на 10-15%. Очередной рост цен на букеты ожидается в феврале — в преддверии Дня влюбленных. Также подорожание цветов на 25-30% традиционно прогнозируется в марте, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские флористы рассказали, что их раздражает больше всего в их работе и с какими необычными требованиями клиентов им приходится часто сталкиваться.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Цветы#Новости тюмени#Флористы
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