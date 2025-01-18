В Тюмени цены на заграничные цветы взлетели в два раза

Posted 18 января, 05:50
Published 18 января, 05:50
Modified 18 января, 05:52
Updated 18 января, 05:52
«Мы столкнулись с дефицитом роз из Эквадора. В целом постоянно приходят от всех поставщиков уведомления о дефиците цветка в Эквадоре, так как спрос превышает предложение», — пояснила владелица одного из цветочных салонов Анна Горностаева.
По ее словам, в целом за последний год стоимость импортных цветов из Эквадора, Кении, Колумбии и Голландии увеличилась на 10-15%. Очередной рост цен на букеты ожидается в феврале — в преддверии Дня влюбленных. Также подорожание цветов на 25-30% традиционно прогнозируется в марте, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские флористы рассказали, что их раздражает больше всего в их работе и с какими необычными требованиями клиентов им приходится часто сталкиваться.