Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: тюменки рассказали о подарках на 8 Марта

Второе место рейтинга заняли домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (7% опрошенных). По 5% женщин необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданными подарками на 8 Марта стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт.