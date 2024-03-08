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Тюменки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: тюменки рассказали о подарках на 8 Марта

8 марта 2024, 07:58
Фото: 1MI

Тюменки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

В пятерку самых необычных подарков к Международному женскому у тюменок вошли кухонная утварь, путешествия, украшения, домашние животные и цветы.

Несмотря на то, что цветы являются традиционным символом 8 Марта, 8% женщин зачислили этот подарок в необычные из-за уникальности некоторых видов или их количестве (более 100 роз).

Второе место рейтинга заняли домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (7% опрошенных). По 5% женщин необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданными подарками на 8 Марта стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт.

Одной из ста опрошенных тюменок в праздник 8 Марта подарили автомобиль. Также в числе необычных подарков представительницы прекрасного пола назвали соленья, варенье, живые бабочки, входную дверь в квартиру, бензин, стихи и шахматы, сообщили SuperJob.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском хозяйстве «Плодовое» к празднику 8 Марта вырастили порядка 350 тысяч тюльпанов, а также 10 тысяч ландышей, крокусов и других культур.

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