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В Тюмени к 8 Марта вырастили 350 тысяч тюльпанов

В Тюмени к 8 Марта вырастили 350 тысяч тюльпанов

7 марта 2024, 06:25
Фото: 1MI
Порядка 350 тысяч тюльпанов вырастили к 8 Марта в Тюмени в крестьянском хозяйстве «Плодовое». Кроме того, садоводы подготовили к празднику дополнительно около 10 тысяч ландышей, гиацинтов, примул и крокусов.

По словам руководителя хозяйства Светланы Гавриловой, в этом году тюльпанов в «Плодовом» было выращено меньше, чем годом ранее, из-за отсутствия некоторых сортов.

«Стоимость сырья (луковиц), также как и труд растет. Соответственно увеличивается отпускная цена тюльпаов. Есть проблемы с производителями луковицы. Их закупают в Голландии. Там вводят новые требования, в частности, по пестицидам. Когда тюльпан выращивают в чистой среде, без использования гербицидов, тогда его урожайность и количество луковиц падает, вырастает цена», — пояснила Светлана Гаврилова.

В среднем, сегодня в Тюмени стоимость тюльпанов в розницу составляет 75 рублей, гиацинты, крокус, нарцисс стоят от 150 до 200 за горшочек, примула — 150 рублей, пишет «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал что в Тюмени в праздничный день 8 Марта стоимость цветов возрастет на 10-30%. В среднем букет обойдется в сумму около 2 тысяч рублей.

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