В Тюмени к 8 Марта вырастили 350 тысяч тюльпанов

Порядка 350 тысяч тюльпанов вырастили к 8 Марта в Тюмени в крестьянском хозяйстве «Плодовое». Кроме того, садоводы подготовили к празднику дополнительно около 10 тысяч ландышей, гиацинтов, примул и крокусов.