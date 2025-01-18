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Posted 18 января, 05:09

Published 18 января, 05:09

Modified 18 января, 05:11

Updated 18 января, 05:11

Компанию из Крыма обязали через суд отреставрировать тюменский памятник

Компанию из Крыма обязали через суд отреставрировать тюменский памятник

18 января 2025, 05:09
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Крымскую компанию ООО «Таврида-Норд» обязали через суд отреставрировать тюменский объект культурного наследия регионального значения «Бакалейно-мучной магазин В. Л. Жернакова». Судебное разбирательство продолжалось на протяжение 2 лет.

Как пояснили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, согласно постановлению суда «Таврида-Норд» обязано разработать в течение двух лет проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника и выполнить ремонтные работы.

Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В случае неисполнения решения суда с крымской компании будут списывать неустойку.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 18 января по 20 ноября 2025 года перекроют для транспорта улицу Джанбровского. Там будут проводиться работы по строительству новой дорожной развязки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Реконструкция#Памятник#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия
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