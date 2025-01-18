Компанию из Крыма обязали через суд отреставрировать тюменский памятник

Как пояснили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, согласно постановлению суда «Таврида-Норд» обязано разработать в течение двух лет проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника и выполнить ремонтные работы.