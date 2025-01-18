Компанию из Крыма обязали через суд отреставрировать тюменский памятник

Posted 18 января, 05:09
Published 18 января, 05:09
Modified 18 января, 05:11
Updated 18 января, 05:11
Как пояснили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, согласно постановлению суда «Таврида-Норд» обязано разработать в течение двух лет проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника и выполнить ремонтные работы.
В случае неисполнения решения суда с крымской компании будут списывать неустойку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 18 января по 20 ноября 2025 года перекроют для транспорта улицу Джанбровского. Там будут проводиться работы по строительству новой дорожной развязки.