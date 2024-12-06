Срыв ремонта детской больницы в Тюмени обернулся уголовным делом

Posted 6 декабря, 08:10
Published 6 декабря, 08:10
Modified 6 декабря, 08:12
Updated 6 декабря, 08:12
По данным прокуратуры Тюменской области, подрядная организация должна была выполнить ремонтные работы в детском стационаре Областной клинической больницы №2. Однако к ним подрядчик не приступил, в результате чего контракт с фирмой был расторгнут, а компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что подрядная организация для допуска к участию в закупке предоставила фальшивые документы, а именно договор на строительство жилого дома. Также фирму уличили в завышении объемов выполненных работ.
В настоящее время в отношении подрядной организации возбуждено уголовное дело. Ремонтом больницы занимается другая компания — ООО «Спецстрой». Правда, уже за 71,7 миллиона рублей. Согласно документации, все работы должны быть выполнены в срок до 24 декабря 2024 года.
Отметим, по данным портала Госзакупки, первый контракт на выполнение работ по капитальному ремонту детского стационара ОКБ №2 был заключен в ноябре 2023 года с ИП Умирзаков Гияс Алиевич. Начальная цена лота составляла более 50 миллионов рублей, подрядчик согласился выполнить работы за 47,6 миллиона рублей.
Фирма зарегистрирована в Иркутске и работает с марта 2023 года. Основным видом деятельности является производство прочих отделочных и завершающих работ. По данным на 6 декабря индивидуальный предприниматель является действующим.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области покупают квартиру за 25 миллионов рублей. Закупка опубликована по портале Госзакупки. Согласно документации, недвижимости должна располагаться в доме не старше 2017 года и иметь площадь не менее 120 квадратных метров.