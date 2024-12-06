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Posted 6 декабря, 08:10

Published 6 декабря, 08:10

Modified 6 декабря, 08:12

Updated 6 декабря, 08:12

В Тюмени из-за срыва ремонта детской больницы завели уголовное дело

Срыв ремонта детской больницы в Тюмени обернулся уголовным делом

6 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.

В Тюмени из-за срыва ремонта детской больницы завели уголовное дело

Сюжет
Суд
Руководителя подрядной организации, выигравшей тендер на выполнение ремонтных работ, обвиняют подделке докуме6тов, многократных завышений объема выполненных работ по договору.

По данным прокуратуры Тюменской области, подрядная организация должна была выполнить ремонтные работы в детском стационаре Областной клинической больницы №2. Однако к ним подрядчик не приступил, в результате чего контракт с фирмой был расторгнут, а компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что подрядная организация для допуска к участию в закупке предоставила фальшивые документы, а именно договор на строительство жилого дома. Также фирму уличили в завышении объемов выполненных работ.

В настоящее время в отношении подрядной организации возбуждено уголовное дело. Ремонтом больницы занимается другая компания — ООО «Спецстрой». Правда, уже за 71,7 миллиона рублей. Согласно документации, все работы должны быть выполнены в срок до 24 декабря 2024 года.

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Отметим, по данным портала Госзакупки, первый контракт на выполнение работ по капитальному ремонту детского стационара ОКБ №2 был заключен в ноябре 2023 года с ИП Умирзаков Гияс Алиевич. Начальная цена лота составляла более 50 миллионов рублей, подрядчик согласился выполнить работы за 47,6 миллиона рублей.

Фирма зарегистрирована в Иркутске и работает с марта 2023 года. Основным видом деятельности является производство прочих отделочных и завершающих работ. По данным на 6 декабря индивидуальный предприниматель является действующим.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области покупают квартиру за 25 миллионов рублей. Закупка опубликована по портале Госзакупки. Согласно документации, недвижимости должна располагаться в доме не старше 2017 года и иметь площадь не менее 120 квадратных метров.

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