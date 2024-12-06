Срыв ремонта детской больницы в Тюмени обернулся уголовным делом

По данным прокуратуры Тюменской области, подрядная организация должна была выполнить ремонтные работы в детском стационаре Областной клинической больницы №2. Однако к ним подрядчик не приступил, в результате чего контракт с фирмой был расторгнут, а компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.