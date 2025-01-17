Цветочный стресс: что может довести тюменского флориста до букета гнева?

Кроме того, бывает, что клиент не уточняет размер букета и оставляет все на усмотрение флориста. Но, как оказалось, слишком часто это приводит к тому, что ожидания не совпадают с реальностью. Например, если заказчик заказывает букет «средний», флорист может создать что-то среднее по размеру, но клиент может ожидать что-то гораздо более грандиозное.