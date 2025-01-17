Цветочный стресс: что может довести тюменского флориста до букета гнева?

Posted 17 января, 08:31
Published 17 января, 08:31
Modified 17 января, 08:33
Updated 17 января, 08:33
Во флористике тюменка Полина Уварова работает уже более 10 лет, но некоторые часто повторяющиеся казусы приводят ее в бешенство. Что в 2015-м, что в 2025-м многие клиенты все еще просят оформить «три розочки попышнее».
«Я искренне не понимаю этой тенденции. Еще раскрою секрет — упаковку с букетов нужно снимать. Вы же не оставляете подарки в коробке? С цветами аналогичная история. Даже если я туда напихаю веточки гипсофилы и упакую это в 100 слоев красивой бумаги, это все равно будут три розы с гипсофилой. Это некрасиво. Можно за ту же сумму собрать букет куда симпатичнее, просто из других цветов. Или же выбрать розы без упаковки вовсе, минимализм — это красиво», — говорит Уварова.
Но другие клиенты могут приходить к флористу с другими завышенными ожиданиями, считая, что любой букет из интернета флорист должно повторить в точности, так еще и по минимальной стоимости.
«Зачастую они приходят с фотографиями, не понимая, что ни цветы, ни сезон, ни размер букета не всегда могут быть точными аналогами. „Вот, мне нужно вот это, только дешевле!“ Ну нет у меня сейчас гиацинтов, например, я такое же не соберу. А на альтернативу не соглашаются. Еще и просят собрать букет диаметром в 50 сантиметров за полторы тысячи. Ну я никак такое не смогу сделать», — говорит флорист.
По словам специалиста, не все понимают, что некоторые растения доступны только в определенные сезоны, а бюджет клиента далеко не всегда соответствует требованиям. Для флориста важно быть честным с клиентом, объясняя, что нельзя за одну цену получить огромный букет экзотических цветов. Но клиент, как правило, не хочет слышать об этом и обижается, когда видит цену.
Еще одной проблемой является то, что часто клиенты приходят с неясным или абстрактным представлением о том, что они хотят. А некоторые пожелания вовсе невозможно воплотить в жизнь.
«Часто проблемы у нас с белыми цветами и невестами. Оказываются цветы недостаточно белыми для них, то желтят, то зеленят. Но это же цветы — растения! Они не могут быть белоснежными. Хотите цветы цвета снега — покупайте искусственные или красьте», — рассказывает Уварова.
Еще сейчас достаточно популярно заказывать в интернете доставку цветов. И не всегда рекламная фотография, по мнению клиентов, на 100% совпадает с тем, что приезжает в итоге.
«То цветок не того оттенка, как на фото, то у эвкалипта листы меньше, чем на картинке. Я понимаю, что иногда погрешность существенная и это наша проблема. Но чаще всего претензии касаются вот таких мелочей или же нам пишут, что „букет некрасивый“. Но вы ведь видели, что заказывали?», — говорит специалист.
Кроме того, бывает, что клиент не уточняет размер букета и оставляет все на усмотрение флориста. Но, как оказалось, слишком часто это приводит к тому, что ожидания не совпадают с реальностью. Например, если заказчик заказывает букет «средний», флорист может создать что-то среднее по размеру, но клиент может ожидать что-то гораздо более грандиозное.
Иногда клиенты не понимают, насколько важен правильный уход за цветами. Например, букеты могут быть собраны с особым учетом того, чтобы они долго стояли в воде и радовали глаз, но, если заказчик не соблюдает инструкции по уходу за ними, цветы быстро теряют свою привлекательность.
«Мы даже бумажки стали класть с инструкциями по уходу, и всё без толку. Воду в вазе нужно менять каждый день, как и подрезать цветы. Не будет долго стоять букет, если вы просто поставили его в вазу где-нибудь у батареи и ждете вечной свежести. Это так не работает», — объясняет флорист.
Флорист давно замечает, что женщины куда щедрее при покупке букетов для подруг и родственниц, чем мужчины, которые покупают цветы женам. Часто Уваровой становится по-женски обидно, когда она видит, что мужчина не хочет тратиться на достойный букет для любимой.
«Я не говорю о случаях, когда заработок не позволяет. Напротив, мужчины, которые, судя по виду, зарабатывают не так много, часто готовы потратиться на стоящий букет. А вот те, что хорошо одеты, в других часах, не радуют. Многие даже выбирать не хотят что-то особенное, просят попышнее и подешевле. Я спрашиваю, для кого букет, а говорят, что для жены. При этом даже не знает мужчина ее любимых цветов. Эх, недостойны они наших женщин», — вздыхает Полина.
Флорист рекомендует при покупке цветов ориентироваться не на цену, а на человека для которого он будет предназначен. Если композиция выбирается толково, то и на скромный бюджет можно собрать шикарный букет.
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