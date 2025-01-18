В Тюменской области могут изменить правила сдачи ОГЭ

Posted 18 января, 04:47
Published 18 января, 04:47
Modified 18 января, 05:14
Updated 18 января, 05:14
«Целью реализации такого совершенствования является существенное расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования. Приоритетным критерием для поступления в образовательные организации должны быть только предметы, которые относятся к числу обязательных для прохождения ГИА-9 (русский язык и математика)», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Законодатели уверены, что новая система позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО.
Также законопроектом предлагается протестировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов, определить отдельно число бюджетных мест в образовательных организациях СПО для лиц, проживающих на территории региона и для лиц, прибывших из других субъектов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов на этой неделе открыли новую школу. В учебном заведении будут учиться более 1100 ребят.