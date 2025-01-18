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Posted 18 января, 04:47

Published 18 января, 04:47

Modified 18 января, 05:14

Updated 18 января, 05:14

В Тюменской области могут отменить два обязательных экзамена ОГЭ

В Тюменской области могут изменить правила сдачи ОГЭ

18 января 2025, 04:47
Фото: 1MI.

В Тюменской области могут отменить два обязательных экзамена ОГЭ

Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение в Государственную думу группа депутатов. В документе указано, что предлагается отменить два обязательных ОГЭ из четырех в школах Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областях, Республики Северная Осетия — Алания.
«Целью реализации такого совершенствования является существенное расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования. Приоритетным критерием для поступления в образовательные организации должны быть только предметы, которые относятся к числу обязательных для прохождения ГИА-9 (русский язык и математика)», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели уверены, что новая система позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО.

Также законопроектом предлагается протестировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов, определить отдельно число бюджетных мест в образовательных организациях СПО для лиц, проживающих на территории региона и для лиц, прибывших из других субъектов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов на этой неделе открыли новую школу. В учебном заведении будут учиться более 1100 ребят.

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