В Тюменской области могут изменить правила сдачи ОГЭ

Также законопроектом предлагается протестировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов, определить отдельно число бюджетных мест в образовательных организациях СПО для лиц, проживающих на территории региона и для лиц, прибывших из других субъектов.