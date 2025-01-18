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Posted 18 января, 06:14

Published 18 января, 06:14

Modified 18 января, 06:17

Updated 18 января, 06:17

В Тюмени произошел крупный пожар в районе Гилевской рощи. Есть пострадавшие

В Тюмени произошел крупный пожар в районе Гилевской рощи. Есть пострадавшие

18 января 2025, 06:14
Фото: МЧС ТО.
Около шести часов утра по улице Станиславского загорелись хозяйственные постройки и дом. На место происшествия были направлены 42 человека, 12 единиц основной и специальной техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение хозяйственных построек и дома мансардного типа. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Во время ЧП пострадали два человека.

Видео: ТО.

В настоящее время огонь ликвидирован, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Причина возникновения огня устанавливается.

В тюменском селе на пожаре погиб человек
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске во время пожара в жилом доме погибли два человека. Трагедия произошла 16 января.

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