В Тюмени произошел крупный пожар в районе Гилевской рощи. Есть пострадавшие

Posted 18 января, 06:14
Published 18 января, 06:14
Modified 18 января, 06:17
Updated 18 января, 06:17
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение хозяйственных построек и дома мансардного типа. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Во время ЧП пострадали два человека.
В настоящее время огонь ликвидирован, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске во время пожара в жилом доме погибли два человека. Трагедия произошла 16 января.