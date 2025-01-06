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Posted 6 января, 07:20

Published 6 января, 07:20

Modified 6 января, 07:22

Updated 6 января, 07:22

Когда в Тюмени откроют склад Wildberries

Когда в Тюмени откроют склад Wildberries

6 января 2025, 07:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Работы по строительству логистического центра Wildberries в Тюмени перенесены на неопределенный срок. В настоящее время соответствующие документы не подписаны, продолжается переговорный процесс с инвесторами. Об этом сообщил замгубернатора региона Андрей Пантелеев.
«Пока не подписали документы, идет переговорный процесс. Даты пока нет», — пояснил 72.RU Андрей Пантелеев.

Напомним, изначально сдача и открытие логистического центра Wildberries в Тюмени были запланированы на 2024 год. Однако сроки пришлось перенести на 2028 год из-за нехватки ресурсов для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры. Теперь дата сдачи в эксплуатацию объекта сдвинута на неопределенный срок.

Известно, что здание логистического центра маркетплейса площадью 150 тысяч квадратных метров расположится на территории индустриального парка «Московский» (район Московского тракта). Стоимость комплекса оценена в 11 миллиардов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Успенка в конце 2024 года открыли логистический центр Ozon. Пока в эксплуатацию введены два блока общей площадью 40 тысяч квадратных метров. В 2025 году маркетплейс введет в работу третий и четвертый блоки комплекса, в том числе фулфилмент-центр для размещения и обработки крупногабаритных товаров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени
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