Когда в Тюмени откроют склад Wildberries

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Успенка в конце 2024 года открыли логистический центр Ozon. Пока в эксплуатацию введены два блока общей площадью 40 тысяч квадратных метров. В 2025 году маркетплейс введет в работу третий и четвертый блоки комплекса, в том числе фулфилмент-центр для размещения и обработки крупногабаритных товаров.