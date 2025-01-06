Когда в Тюмени откроют склад Wildberries

Posted 6 января, 07:20
Published 6 января, 07:20
Modified 6 января, 07:22
Updated 6 января, 07:22
«Пока не подписали документы, идет переговорный процесс. Даты пока нет», — пояснил 72.RU Андрей Пантелеев.
Напомним, изначально сдача и открытие логистического центра Wildberries в Тюмени были запланированы на 2024 год. Однако сроки пришлось перенести на 2028 год из-за нехватки ресурсов для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры. Теперь дата сдачи в эксплуатацию объекта сдвинута на неопределенный срок.
Известно, что здание логистического центра маркетплейса площадью 150 тысяч квадратных метров расположится на территории индустриального парка «Московский» (район Московского тракта). Стоимость комплекса оценена в 11 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Успенка в конце 2024 года открыли логистический центр Ozon. Пока в эксплуатацию введены два блока общей площадью 40 тысяч квадратных метров. В 2025 году маркетплейс введет в работу третий и четвертый блоки комплекса, в том числе фулфилмент-центр для размещения и обработки крупногабаритных товаров.