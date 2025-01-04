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Posted 4 января, 07:26

Published 4 января, 07:26

Modified 4 января, 07:29

Updated 4 января, 07:29

Сроки открытия Дворца спорта в Тюмени перенесли

Сроки открытия Дворца спорта в Тюмени перенесли

4 января 2025, 07:26
Фото: 2 ГИС.
Тюменский Дворец спорта на улице Розы Люксембург откроют в этом году. В настоящее время там ведутся статистические испытания, после их завершения в здании будет выполнен капительный ремонт.
«Летом 2024 года были проведены работы по изготовлению металлических конструкций, блоков несущих конструкций, осуществлялась экспертиза и испытания несущих бетонных колонн и блока кровли. В настоящий момент ведутся статистические испытания, в связи с чем выполнение монтажных работ невозможно. Работы по капитальному ремонту будут осуществлены в 2025 году, — заявили в информационном центра правительства Тюменской области 72.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что капитальный ремонт во Дворце спорта по лице Розы Люксембург будет выполнен до конце декабря 2024 года. На капремонт из бюджета было выделено около 300 миллионов рублей.

В Тюмени открыли мультифункциональный ледовый каток площадью более 4 000 кв. м
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Старом Тобольском тракте планируют построить новую ледовую площадку вместимостью 10 тысяч человек. Согласно документу, опубликованном на сайте правительства Тюменской области, на работы по строительству новой ледовой арены будет потрачено порядка 15 миллиардов рублей в рамках государственного-частного партнерства.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#ХК Рубин#Дворец спорта#Рубин
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