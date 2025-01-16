Тюменцев предупредили о наценке на продукты в 15% в феврале

Posted 16 января, 04:06
Published 16 января, 04:06
Modified 16 января, 04:09
Updated 16 января, 04:09
Продукты и товары первой необходимости в феврале подорожают в среднем на 10-15% на фоне инфляции, колебаний курса рубля и роста цен на производство. Против тюменцев также сыграет зима: в это время года цены традиционно ползут вверх.
«Продукты первой необходимости в феврале продолжат дорожать. Если инфляция удержится в пределах 8–10% годовых, цены к весне стабилизируются, но на прежний уровень уже не вернутся», — предупредил основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков в беседе с URA.RU.
Молочные продукты в целом подорожают на 10-15% уже в феврале. Самыми стойкими будут цены на сливочное масло, йогурты и сметану и прибавят только 5-10%. А вот за литр молока придется отдать 100-105 рублей. Цены на хлебобулочные изделия тоже поползут вверх до 10%.
Килограмм свинина вырастет в цене на 10%, до 500–600 рублей, а говядины — на 12%, до 700–800 рублей.
Цены на овощи могут также подрасти на фоне затрат на хранение плодоовощной продукции. Кондитерские изделия с шоколадом прибавят в цене еще 16%.
Напомним, аналитики объяснили рост цен на продукты снижением предложения от производителей на фоне выросшего спроса. По мнению экспертов, большинство тюменцев уже перешло на самые простые продукты.