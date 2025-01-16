Тюменцев предупредили о наценке на продукты в 15% в феврале

Молочные продукты в целом подорожают на 10-15% уже в феврале. Самыми стойкими будут цены на сливочное масло, йогурты и сметану и прибавят только 5-10%. А вот за литр молока придется отдать 100-105 рублей. Цены на хлебобулочные изделия тоже поползут вверх до 10%.