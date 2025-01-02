Стоимость хлеба в Тюменской области за последний год поднялась на 10%

По прогнозам основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина, в 2025 году хлебобулочные изделия продолжат дорожать — в настоящее время предпосылок для снижения цен нет, пишет РБК Тюмень.