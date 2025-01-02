Стоимость хлеба в Тюменской области за последний год поднялась на 10%

Posted 2 января, 10:37
Published 2 января, 10:37
Modified 2 января, 10:39
Updated 2 января, 10:39
По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Ирины Макаровой, подорожание хлеба обусловлено возросшими на 13% накладными расходами у производителей, в том числе подорожанием запчастей, энергоносителей.
«Выросла затратная часть по логистическим услугам (+28% на килограмм продукции), а неблагоприятные климатические условия привели к снижению урожая пшеницы по сравнению с прошлым годом на 10% и подорожанию пшеничной муки до 35%», — пояснила Ирина Макарова.
По прогнозам основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина, в 2025 году хлебобулочные изделия продолжат дорожать — в настоящее время предпосылок для снижения цен нет, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2014 по 2024 году рост стоимости некоторых продуктов превысил 200-300%. В частности, на 400% подорожал майонез, на 300% — кофе, на 228% — хлеб.