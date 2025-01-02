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Posted 2 января, 10:37

Published 2 января, 10:37

Modified 2 января, 10:39

Updated 2 января, 10:39

В Тюмени за год хлеб подорожал на 10%

Стоимость хлеба в Тюменской области за последний год поднялась на 10%

2 января 2025, 10:37
Фото: 1MI.

В Тюмени за год хлеб подорожал на 10%

Сегодня средняя цена 300-граммовой буханки составляет более 66 рублей.

По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Ирины Макаровой, подорожание хлеба обусловлено возросшими на 13% накладными расходами у производителей, в том числе подорожанием запчастей, энергоносителей.

«Выросла затратная часть по логистическим услугам (+28% на килограмм продукции), а неблагоприятные климатические условия привели к снижению урожая пшеницы по сравнению с прошлым годом на 10% и подорожанию пшеничной муки до 35%», — пояснила Ирина Макарова.

По прогнозам основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина, в 2025 году хлебобулочные изделия продолжат дорожать — в настоящее время предпосылок для снижения цен нет, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2014 по 2024 году рост стоимости некоторых продуктов превысил 200-300%. В частности, на 400% подорожал майонез, на 300% — кофе, на 228% — хлеб.

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