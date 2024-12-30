Вместо красной — овощная: как экономят тюменские пенсионеры на новогоднем столе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улицах начали продавать дешевую икру — банку можно купить всего за 250 рублей. Для сравнения, в магазине она стоит не менее 1 000 рублей. Правда, горожане уже попробовавшие недорогой деликатес отмечают, что это обычная имитация, а от икры там только одно название.