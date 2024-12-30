Вместо красной — овощная: как экономят тюменские пенсионеры на новогоднем столе

Posted 30 декабря, 05:12
Published 30 декабря, 05:12
Modified 30 декабря, 05:14
Updated 30 декабря, 05:14
Как в этих условиях готовятся к праздничным дням пенсионеры? Что планируют поставить на стол, а от чего отказаться в этом году, выяснили журналисты 72.RU.
84-летняя Тамара Мефодьевна всю жизнь проработала инженером-строителем, в 65 лет вышла на пенсию. Пожилая женщина рассказывает, что получает около 30 тысяч рублей пенсии — пока денег хватает на основные продукты.
«Все то, что необходимо, я себе могу позволить. Но меня очень беспокоит молоко и хлеб — их я постоянно покупаю, мне важно, чтобы постоянно эти продукты были дома, и ей пока хватает», — отмечает пенсионерка.
И добавляет, что на Новых год ждет в гости детей и внуков — планирует испечь рыбный пирог с щекуром. Правда, если его стоимость будет высокой, то будет подбирать другую рыбу.
78-летняя Алла рассказывает, что на Новый год будет готовить то, что готовила и в предыдущие годы. Но размеры порций планирует сократить.
«От икры хотела отказаться, но баночку все равно купила на рынке со скидкой. Но еще не пробовала, не знаю какая на вкус. А так у меня обычно все салаты из грузинской кухни», — говорит пенсионерка.
68-летняя Наталья Михайловна закупается продуктами заранее — опасается, что цены снова поднимутся.
По словам женщины, на новогоднем столе в ее доме будет «Сельдь под шубой», «Крабовый». Пенсионерка отмечает, что уже привыкла себе в чем-то себе, поэтому повышение цен на продукты и финансовые сложности ее не пугают.
Наталья Михайловна с юмором говорит: если не будет красной икры, значит будет овощная или имитированная.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улицах начали продавать дешевую икру — банку можно купить всего за 250 рублей. Для сравнения, в магазине она стоит не менее 1 000 рублей. Правда, горожане уже попробовавшие недорогой деликатес отмечают, что это обычная имитация, а от икры там только одно название.